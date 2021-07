"Solo buscaba darle un lugar digno al amor de su vida y la mataron"

HERMOSILLO.- Aranza Ramos, integrantes del colectivo Madres Buscadoras De Sonora, fue asesinada a balazos en la comunidad de Ortiz, en el municipio de Guaymas, Sonora.

El domingo 6 de diciembre del 2020, Bryan Omar Celaya Alvarado, esposo de Aranza, salió de su domicilio y ya no regreso. La joven de 27 años y su familia dieron parte a las autoridades sin resultados positivos.

Ella se unió al colectivo Madres Buscadoras De Sonora y continuamente publicaba la ficha de búsqueda de su esposo.

"No me importa dónde esta o cómo esta... solo díganme a dónde puedo ir por él" era la súplica de Gladys Aranza Ramos.

En otras publicaciones escribía "no me quiero morir sin saber dónde esta porque así me siento cada día que pasa que me estoy muriendo y no sé cuánto tiempo más pueda seguir".

Aranza y Bryan eran padres de una bebé.

Medios locales refieren que el jueves 15, alrededor de las 23 horas, hombres armados entraron a la vivienda de la activista y se la llevaron viva, aunque otros señalan que Aranza caminaba por la calle cuando fue atacada a balazos.

"Madres Buscadoras de Sonora nos unimos a la pena que embarga a la familia de Aranza Ramos, una gran persona que su único pecado fue amar con toda su alma a su esposo al cual buscaba incansablemente desde que desapareció. ¿Por qué matarla?", escribió el colectivo.

