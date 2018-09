Solicita Quirino adelanto del Fonden con fondo revolvente

JUAN RAMIREZ 26/09/2018 07:34 p.m.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel solicitó a las secretarías de Gobernación y Hacienda que una partida extraordinaria del FONDEN, que es un fondo revolvente, pueda canalizarse de inmediato en tanto se cumple con las reglas de operación de este mecanismo de ayuda, para agilizar la entrega de apoyos a las damnificados que dejó a su paso por Sinaloa la depresión tropical 19-E, porque recalcó que la gente no puede esperar.

Por segundo día consecutivo, el mandatario estatal realizó un recorrido en compañía del secretario de Salud del Gobierno de la República, José Narro Robles, al que se sumó el subsecretario de Sedesol, Javier García Bejos, ahora por las comunidades de Mochicahui, Higuera de los Natoches, La Cruz Pinta, El Ranchito de Mochicahui, Carricitos y Jahuara I, del municipio de El Fuerte para valorar los daños en estas localidades y llevar apoyos a sus habitantes.

En cuanto a la solicitud que hizo a la Secretaría de Gobernación e incluso a la misma Secretaría de Hacienda, el gobernador Quirino Ordaz Coppel precisó que para acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) se debe cumplir todo un proceso de tramitología, proceso que ya se inició con la valoración de los daños.

Sin embargo, aclaró que dentro del FONDEN existe un fondo revolvente para apoyos emergentes, recursos que se pueden disponer de inmediato. "Queremos un programa como se hizo para "Ingrid" y "Manuel" –huracanes que azotaron en el pasado- de apoyo a la gente de más escasos recursos", comentó.

Mientras tanto, destacó que ya está por concluirse en esta misma semana el censo de viviendas que resultaron afectadas en los 11 municipios, para determinar las necesidades particulares de cada familia.

Durante su recorrido por estas comunidades indígenas el mandatario estatal visitó varias casas que resultaron muy dañadas, algunas totalmente, así como la pérdida de enseres domésticos, y visitó la escuela primaria "Francisco Javier Mina", de Higuera de Los Natoches, donde anunció no sólo la reparación de los daños sufridos, sino la construcción de una cancha deportiva, de la cual carece el plantel, equipada con mobiliario deportivo.

"Los recorridos han sido permanentes, para supervisar, darme cuenta, yo puedo estar encerrado en la oficina, en el aire acondicionado y estar recibiendo informes, y creer lo que me están pasando, pero nadie me va a decir a mí hasta no ver la realidad, que a veces contrasta con los papeles que te presentan. Creo que lo que es importante es poner el ejemplo a mis funcionarios, que los quiero en la calle y no encerrados en sus oficinas, por eso son coordinadores responsables de diferentes municipios", dijo.

Junto a las tareas de limpieza, fumigación y descaharrización que se emprendieron de inmediato una vez que pasó la emergencia para preservar la salud de la población, ahora se trabaja en la reparación de los caminos y la rehabilitación de plantas potabilizadoras que dejaron de operar debido a las inundaciones.

Por su parte, el secretario de Salud, José Narro, abundó que lo más importantes es evitar las enfermedades gastrointestinales producto las aguas estancadas que pueden representar focos de infección, por eso se activó una intensa campaña de fumigación contra los moscos, y la limpieza y sepultura de animales muertos.

También acompañaron al gobernador Quirino Ordaz Coppel sus colaboradores, el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo; el secretario de Desarrollo Sustentable, Álvaro Ruelas Echave; el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres; así como el titular de la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Jorge Alán Urbina Vidales.

