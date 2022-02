Sofía: 3 años llega la justicia; arrestan a sujeto que vendió sus fotos como "pack"

Yo siempre he dicho, que a esa edad era una niña con una autoestima muy baja y me dejé guiar y manipular. Él (Alberto) me invitó a su casa a hacer fotos, me dijo que no había problema, que si yo no me sentía cómoda ahí estaba su novia y él vivía con su mamá. Voy, hacemos las fotos, las fotos solo eran como en lencería y el me empezó a insistir que me la quité, se puso muy insistente y la verdad yo no sabía decir que no, al final terminé accediendo", explicó Sofia