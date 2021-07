"Sobreviví al cáncer, ahora estudio ingeniería física: los medicamentos importan"

MÉRIDA.-"Me gusta pensar que el cáncer no me limitó, sino que me abrió a hacer nuevas cosas. Yo me quedaba en el salón de clases del hospital O´Horán porque no podía correr y usaba ese tiempo para estudiar y me di cuenta que me gustaban las matemáticas y física, por eso actualmente estudio ingeniería física", comentó Abraham Sosa Ancona.

"No hubiera llegado a este punto sin haber tenido cáncer" señala Abraham, estudiante en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), quien a los tres años de edad fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y hoy es sobreviviente del cáncer.

Él junto otros adolescentes y adultos compartió cómo logró sobrevivir al cáncer infantil gracias a la disponibilidad de medicamentos y a la ayuda de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) y Sueños de Ángel en Yucatán.

Además, su testimonio cobra relevancia en el marco de la conmemoración del 17 de julio, Día del Sobreviviente de Cáncer. En medio, de una constante ola de manifestaciones en México, en el que las familias de niñas y niños con cáncer exigen al Gobierno Federal acabar con el desabasto de medicamentos oncológicos.



Al igual que este joven, son miles de niñas y niños en el país que desean una oportunidad para seguir viviendo. Abraham recordó que antes del diagnóstico su mamá y papá lo llevaron con varios médicos porque nunca dejaba de llorar, le dolían los huesos y músculos todo el tiempo.

A él una de las cosas que más lo entristecían era que la gente lo percibiera como una persona débil. "Somos todo lo contrario, tener cáncer nos hace más fuertes para poder pasar por las quimioterapias", sentenció.

...Y AHORA ES MAMÁ

También está la historia de Reina Maricela Mex Sandoval, quien tenía 14 años cuando la diagnosticaron con leucemia linfoblástica. Nunca pensó tener hijas y ahora es mamá de dos niñas.

"Mi hija padece de púrpura, pero seguimos luchando a pesar de la pandemia. Yo nunca pensé llegar a vivir y tener dos hijas, le doy las gracias a todos los que nos ayudaron, los que apoyaron a mi mamá cuando más lo necesitaba", sentenció la joven, que actualmente tiene 21 años, es mamá de dos niñas y además estudia psicología.

Reina explicó lo difícil que fue pasar por las quimioterapias y perder el cabello, de hecho, conservó los chongos que hizo con su propio pelo. "Cuando estaba en tratamiento hacía mis chongos de mi propio pelo, lo iba juntando y lo guardaba en una bolsa. También me donaron una película, la use poco porque no me gustaba", relató.

Nayeli López Vicente es originaria de Palenque, Chiapas y se convirtió en mamá a los 14 años, en la cesárea, durante el nacimiento de su hija Ivana, el médico encontró un tumor en el ovario izquierdo.

Su familia decidió viajar a Mérida para consultar en la clínica Star Médica, en donde les confirmaron el diagnóstico. El oncólogo pediátrico que los atendió los ayudó y atendió en el Hospital Agustín O´Horán, en aquel entonces bajo el esquema de Seguro Popular.

"Mi tratamiento fueron cuatro quimioterapias cada 15 días, fue triste, me la pasaba durmiendo para pensar que no estaba en el hospital. Después de esto me hicieron un ultrasonido y salió que tenía otro tumor en el ovario derecho, entré a cirugía y ya no había nada, desapareció, solo había una bolita quemada, nadie se explica que pasó", explicó.

"Me dieron de alta este 21 de mayo. Mi bebé tiene seis años y mi mamá y papá me ayudaron a crecerla. Ivana es una bendición porque si no hubiese nacido no nos hubiéramos dado cuenta de que tenía cáncer".

Sobre el desabasto de medicamentos oncológicos, la presidenta de AMANC en Yucatán, Marisa Goff Rodríguez se limitó a comentar que, la familia de un menor solicitó ayuda para conseguir ciclofosfamida, medicamento que falta en el IMSS.

