SLP tiene la oportunidad histórica de apostarle a una mujer de trabajo

Mónica Liliana Rangel Martínez nació en la Ciudad de México pero dice que San Luis Potosí es el lugar en donde ha hecho su vida, se convirtió en madre, ha formado una familia y se ha desarrollado políticamente.

Desde enero, ha ocupado titulares de diversos medios de comunicación debido a que, fuera de pronósticos, se registró como precandidata a la gubernatura de San Luis Potosí por Morena.

En entrevista con La Silla Rota, describe a los potosinos como personas trabajadoras y honestas, pero también ve un gran potencial en áreas como el turismo, que aún no ha sido explotado en la región. Además ve una "deuda que pagar" a las mujeres de la entidad.

Le han preguntado sobre su cercanía con el gobernador Juan Manuel Carreras, si son amigos, si es una emisaria del gobernador actualmente del PRI. ¿Este tipo de preguntas qué balance le están generando?

Saben perfectamente a quién están enfrentando, están enfrentando a una mujer de trabajo, a una mujer que lleva 25 años recorriendo el estado, que conoce desde la Huasteca hasta el Altiplano, que ha venido ganándose los diferentes cargos que ha ostentado durante 25 años con el producto del esfuerzo.

Inicié hace 25 años en el servicio social, en la Secretaría de Salud y de ahí fui escalando hasta tener la oportunidad de ser secretaria de Salud, pasando por diferentes gobiernos de diferentes colores. He trascendido administraciones en base a una formación institucional, no de partidos.

¿Asumiría entonces que desde antes conocía al actual gobernador?

Sí, es correcto. Yo conocí al actual gobernador del estado cuando él era director del Seguro Popular, ahí es en donde se da el encuentro, siendo yo jefa de jurisdicción en el municipio de Tamazunchale que abarca 11 municipios más de la Huasteca centro y sur. Ahí es en donde tengo el primer contacto con él, coordinamos algunas acciones que derivaban del trabajo día a día.

No puedo decir que soy amiga de la familia, no puedo decir que sea amiga de él, es una cuestión de trabajo institucional.

¿Cuál es la mejor respuesta que usted ha encontrado para explicar que no es una incondicional o una enviada del gobernador en este proceso?

Con todo el proceso que se ha llevado a cabo precisamente para llegar al lugar en donde estoy. Se hizo una convocatoria abierta a la ciudadanía, solamente para mujeres por MORENA, me sometí a todos y cada uno de sus procesos de selección, que fue precisamente en este caso la encuesta que -quiero resaltar- realizó personal altamente calificado y con rigor científico. Después de eso se hizo todavía una revisión por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y de ahí se determinó la candidatura.

Realmente yo tuve que pasar por una serie de procesos para poder llegar a tener esta oportunidad de representar hoy al Movimiento Regeneración Nacional en San Luis Potosí. Si hubiera sido mandada por alguien, si hubiera sido regalado, no me hubiera inscrito, primero por mis principios y segundo, porque toda mi carrera me la he ganado con trabajo arduo, constante, honesto y respetando las reglas.

Entiendo que hay una visión de quién no resultó favorecida en estas encuestas, lo entiendo y lo respeto, pero lo que no puedo validar es que, si sabían las reglas de la convocatoria y las aceptaron, ahora desconozcan los resultados. No se incurrió en ninguna irregularidad.

¿En qué momento decidió competir por la gubernatura? La convocatoria de Morena se tuvo que ajustar tres veces y fue hasta la tercera dónde la abrieron a candidaturas externas.¿Pasó por su mente esperar la convocatoria del PRI o por qué se decidió por Morena?

No, yo desde el mes de noviembre y con base a las actividades que estaba desarrollando había pedido que no se me considerara en el PRI.

El momento decisivo es cuando se da el momento histórico de una convocatoria exclusiva para las mujeres y además también abierta a las ciudadanas. Ese es el momento en el que decido participar porque nunca se había tenido una convocatoria de ese tipo, generalmente se apertura para ambos géneros, pero exclusivamente para mujeres, no.

Se tenían 13 registros para la candidatura ¿considera que se requiere una especie de operación cicatriz en el partido?

He tratado de buscarlos a todos, tanto hombres y mujeres. Hay quienes se han sumado al proyecto para abonar, y hay otros con quienes ha sido más difícil el acercamiento, pero no dejaré de insistir. Habrá gente que definitivamente te diga que no, pero por lo menos ya los buscaste y seguramente desde su trinchera seguirán abonando.

Hemos sido abiertos, hemos tratado de incluirlos a todos y esto lo voy a seguir haciendo porque no hay otra forma de construir un estado fuerte, incluyente y democrático. Aquellos que se sumen son bienvenidos y ya iremos avanzando de la mano con ellos. Tienes que caminar con todos y eso es lo que se está haciendo.

Si no hubiera resistencias, yo no estaría cierta de que estoy en el lugar adecuado.

En este proceso interno de mujeres hubo protestas de algunas participantes ¿Esto no debilita su candidatura con miras a candidatos como Gallardo?

No, no lo considero de esa manera.

¿Cómo se describiría usted? ¿Cómo una mujer de izquierdas? ¿Se consideraba así hace 3 meses?

¿Una mujer de izquierda? Yo diría más bien que soy una mujer de trabajo que busca la justicia para la gente. Porque de ahí vengo, debemos tener y abrir esos espacios.

¿Teme que entre sus adversarios haya quienes no van a jugar limpio?

Me queda claro que hay algunos compañeros que seguramente pudieran, dentro de este mismo proceso, tratar de originar algún tipo de violencia y esto lo tenemos que estar nuevamente señalando de manera oportuna. Sabemos que lo peor que podría suceder es llegar a un nivel de violencia que hasta podría general la pérdida de la vida de alguna candidata, de cualquier mujer que esté participando en este proceso que es el más grande de los que hemos vivido en los últimos años en México y tenemos que estar denunciado de manera constante.

Las autoridades deben atender de manera inmediata: la violencia va creciendo hasta poner incluso en riesgo la vida de cualquiera de las candidatas y eso se tendrá que manifestar. Yo espero, de verdad, que no tengamos que lamentar ningún tipo de situación.

Hay un fuerte reclamo de un sector de la población que, por respeto a las mujeres, exige la no postulación de presuntos agresores o violentadores como candidatos ¿Cuál es su concepción sobre el tema?

El tema de las mujeres es central y prioritario. Tenemos que fomentar la cultura de la denuncia, pero las mujeres no denunciamos porque el mismo sistema revictimiza.

Es todo un proceso primero para decidirte a denunciar un tipo de violencia, en cualquiera de sus formas, pero todavía llegar y pasar por una serie de procesos en donde inclusive por tiempo o por falta de recursos te van dejando en el camino hace todo más difícil para las víctimas. Tenemos que brindarles, como gobierno, esa plataforma de soporte para que sepan que cuando lleguen van a ser atendidas de forma correcta, que no les van a echar la culpa por lo que sucedió.

Que no se piense que está comprado el sistema, eso es lo que necesitamos para darle a las mujeres seguridad y es algo que vamos a estar trabajando fuertemente en San Luis Potosí. Tener que abrir brecha para que las nuevas generaciones no sufran violencia de género, violencia que por cierto no nada más la generan los hombres, también las mujeres generamos violencia contra las mujeres y ese también debe ser un tema que esté en la agenda pública.

¿Qué le va usted a decir a sus correligionarias y a las mujeres que simpatizan con su candidatura cuando le pregunten sobre Félix Salgado Macedonio? ¿Qué le va a contestar a estas mismas mujeres cuándo le pregunten sobre Ricardo Gallardo, que ya arrancó desde hace meses su campaña a la candidatura con muchísimo, tanto como sospechoso, dinero?

En ambos casos te diría lo mismo. Yo soy una mujer de las instituciones, yo he formado instituciones y tenemos que creer en ellas, aportar todas y cada una de las pruebas para que esto se pueda concretar en hechos. Si es culpable, que se le castigue con todo el peso de la ley y que lo que mandatan las autoridades se cumpla en su totalidad y a cabalidad. Será un tema que deberán llevar con toda la seriedad que merece.

En el segundo caso es lo mismo. Tenemos instituciones fuertes, instituciones que se están consolidando de manera adecuada, pero se tendrá que poner especial énfasis en ese tipo de acciones para determinar una situación absolutoria o una situación condenatoria.

Hay reglas muy específicas. Se tendrán que tomar las acciones correspondientes tanto en el ámbito de las instituciones electorales, como en el ámbito del partido. Deberá seguirse un proceso paralelo al que se está llevando en el ámbito electoral.