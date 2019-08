Sismo de 4.7 grados en Guerrero despierta a capitalinos

Esta mañana un sismo de 4.5 grados sacudió el sureste de Ometepec, Guerrero, reporta el Servicio Sismológico Nacional (SSN) a través de su cuenta de Twitter.

El epicentro fue localizado a 18 kilómetros al suroeste de Ometepec, latitud 16.53, longitud -98.36 y a 10 kilómetros de profundidad, sin que hasta el momento se reporten afectaciones.

La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que no hay reporte de afectaciones al momento y pidió a la población no hacer caso a mensajes que no provengan de fuentes oficiales.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 35 km al SUR de OMETEPEC, GRO 15/08/19 06:01:07 Lat 16.37 Lon -98.44 Pf 5 km pic.twitter.com/WgFFTJ21hU — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 15, 2019

Por ello, a través de su cuenta @CNPC_MX sugirió consultar la cuenta oficial del Servicio Sismológico Nacional.

El sismo también fue alertado por la aplicación especializada SkyAlert, sin embargo, no ameritó que se activara la alerta sísmica en las calles de la Ciudad de México.

Sobre el #Sismo ocurrido a las 06:01 h con epicentro 18 km al Sureste de Ometepec, #Guerrero; se informa que no hay reporte de afectaciones al momento.

No hagas caso a mensajes que no provengan de fuentes oficiales, consulta el @SismologicoMX. pic.twitter.com/wbcki2wRF4 — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) August 15, 2019

Se registró #SISMO perceptible en algunas zonas de la Ciudad. Se activaron protocolos de revisión y tanto la @SSP_CDMX como la @SGIRPC_CDMX no me reportan incidencias. Continuamos pendientes. https://t.co/RdiLbTQKy4 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 15, 2019









