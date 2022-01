Sinar fue asesinado a balazos mientras caminaba, a tres años aún no hay justicia

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Sinar Corzo Esquinca caminaba por el centro del municipio de Arriaga, Chiapas, cuando un sujeto en motocicleta lo mató a balazos, la noche del 3 de enero de 2019. A tres años de ese suceso, los avances en las investigaciones han sido pocos o nulos.

PUEDES LEER: Al alza desapariciones en la "ruta del narco" en Chiapas

"Todo está en la congeladora", advierte Luis Arvey Pérez Cruz, activista y compañero del defensor de derechos humanos, quien refirió que, por sexta ocasión, solicitará una audiencia con el gobernador del estado.

Previo al inicio de un volanteo y la pega de carteles en postes y edificios públicos del centro de esta ciudad capital con la imagen de Corzo, recordó que hay tres indiciados presos en el penal número 14 "El Amate", municipio de Cintalapa, pero lamentó que hasta hoy no haya un juicio claro.

Entre los tres imputados está Apolinar "C", suegro del expresidente municipal de Arriaga, David Parada Vázquez, a quien se le acusa de ser presuntamente el autor intelectual de este asesinato, pues Sínar Corzo, se dijo en su momento, era incómodo para ellos porque alzaba la voz ante cualquier hecho que afectara a la sociedad.

QUE LA FGR ATRAIGA EL CASO

Aunque la intención es que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, Luis Arvey Pérez rememoró que todo está en manos del Poder Judicial de Chiapas y de su titular, Juan Óscar Trinidad Palacios, "pero por alguna u otra razón esto no camina; necesitamos que el juicio se lleve a efecto".

Para él, agregó, el que el magistrado presidente de esa instancia no ordene la agilización del caso, radicado en la carpeta de investigación 4019, solo pone en riesgo a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, debido a que el mensaje que se envía es que se puede matar a este tipo de personas sin que se aplique la ley.

Sínar Corzo, quien además era un reconocido maestro de equinoterapia, forma parte de al menos ocho defensores de derechos humanos chiapanecos (entre éstos solo una mujer) asesinados desde el año 2018 a la fecha. El último de los casos fue el de Simón Pedro en Simojovel, región Norte de Chiapas, también asesinado de un balazo en la cabeza por un sicario que se trasladaba en moto.

ERA, EN LA MIRA

No obstante que afirmó que no tienen pruebas fehacientes, externó que con la llegada de Eduardo Ramírez Aguilar como presidente de la Mesa Directiva del Senado comenzaron a palpar una dilación en el proceso, el cual se estancó en la etapa intermedia.

"Lo que podemos decir es que la parte acusada no ha presentado pruebas, solo dicen que son inocentes, e incluso se han amparado, pero acá lo que vemos es que están encubriendo a quienes ordenaron el crimen", comentó uno de los representantes de la organización "El Coloso de Piedra" a la que pertenecía Sínar.

En la actualidad, se inició una queja de oficio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha insistido en que se castigue al o los responsables de este hecho. Además, existe también una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De lo que está seguro Luis Arvey, "es que el asesinato de Sínar, fue un asesinato de Estado; y ahora no es posible que el juicio no inicie, pero creemos que hay alguien que está interesado en que la verdad no salga a la luz".

(djh)