Sinaloa, "la cuna del narco" con policías sin uniforme ni preparación

Sinaloa es el estado más representativo de la ´tierra de narcos´. Es la principal zona de operación del Cártel de Sinaloa, considerado todavía por algunos expertos como el más poderoso en el país. Sin embargo, contrario a lo que se esperaría, sus policías se encuentran en condiciones precarias para combatir al crimen. En el último estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se registró que el 88.3 por ciento de los elementos tuvo que comprar su propio equipo de trabajo y de seguridad.

Sinaloa es internacionalmente conocida por su música típica, la banda y la tambora. Mazatlán, una de sus grandes playas se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los turistas. Por la noche, en Culiacán, se pasean exuberantes camionetas y lujosos autos que dan el rol por las avenidas principales, presumiendo motores y buena música.

Este paraíso lujoso es el estado agrícola más importante de México, pero el mayor reconocimiento, es por ser la cuna de los más grandes narcotraficantes del país.

El Cártel de Sinaloa es considerada la única organización que ha mantenido su poder internacional pese a los golpes sufridos en su estructura, como la detención de su líder Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En Sinaloa, en lo que va del año, se han registrado mil 489 homicidios, y aunque la cifra es menos en comparación con el 2017, la percepción de inseguridad va en aumento. Según INEGI, el 72 por ciento de los sinaloenses se sienten inseguros en sus municipios como en sus colonias.

La baja percepción de seguridad en el estado expone también las deficiencias que existen en el modelo policiaco ejercido en los últimos años, siendo los elementos las principales víctimas.

DÉFICIT EN EL MODELO POLICIAL

En Sinaloa, sólo el 67.2 por ciento de los policías cuenta con los ingresos necesarios para una alimentación, renta y necesidades básicas.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), un policía sinaloense gana en promedio 14 mil 500 pesos mensuales, sin embargo, sus condiciones laborales son limitadas; los oficiales no cuentan con créditos de vivienda ni fondo de ahorro.

Actualmente, en el estado únicamente hay 0.5 policías por cada 1000 habitantes, estando por debajo de la media nacional (0.8 por cada 1000 habitantes).

De este número de policías en activo, una gran mayoría no se encuentra capacitado para realizar las principales actividades, como respondientes a las ciencias forenses (sólo el 20 por ciento aprobado), investigaciones criminales (15 por ciento) y actos de investigación (cero por ciento). Además, sólo el 78.9 por ciento cuenta con arma de fuego oficial asignada a operaciones.

En entrevista con La Silla Rota, Renato Ocampo Álcantar, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública indica que la deficiencia del modelo policial actual es un tema de "damnificación del poder policiaco", desde los bajos salarios, hasta las malas condiciones que vulneran las oportunidades de trabajo de los policías.

"La sociedad no le tiene confianza a la policía, pero el gran paradigma, es que la misma policía no le tiene confianza a la sociedad; la misma sociedad es quien los criminaliza", comenta.

"NO HAY POLICÍAS OPERANDO CON EL NARCO"

A los sinaloenses hay algo que preocupa más que las condiciones laborales de los policías, y es la probabilidad de que sean ellos mismos los responsables de la violencia, vinculándolos directa o indirectamente con el crimen organizado, llevando el nivel de confianza a un 60.8 por ciento a la policía estatal, y un 51.2 por ciento a la municipal (INEGI).

Preguntando sobre la presencia de policías operando en favor del crimen organizado, Renato Ocampo explica que no existe un registro de esto.

"Yo ahorita no tengo conocimiento de que existe algún elemento policiaco en el crimen organizado".

Aunque dice que no se descalifica la posibilidad, asegura que no tiene ni sabe de la existencia de elementos que han sido dados de baja por relación con el crimen organizado, pues los exámenes de control de confianza son confidenciales y no se puede saber con precisión.

"Se puede dar, sí se puede dar; que hay policías malos, sí hay policías malos; también puede haber policías corruptos. (...) Lo que no creo es que se deba generalizar a la figura de la policía y criminalizarlas desde antes como una necesidad para que por fuerza tenga relación con el narco", explica.

Además, expuso que, para evitar estas relaciones, la secretaría, así como la Fiscalía General del Estado (FGE), cuentan con un sistema de control donde si se detecta un elemento que está teniendo relación o está involucrado con el crimen organizado, se da el procedimiento correspondiente de levantar una denuncia, se hace la investigación y todo lo correspondiente.

ATAQUES A POLICÍAS

En lo que va del 2018, se han registrado 357 asesinatos de policías en función de su deber en el país. En Sinaloa, hasta el mes de septiembre, se registraron 3 casos por la organización ciudadana Causa en Común.

Renato Ocampo dice que en Sinaloa no se tiene problemas de agresión hacia policías como un modus operandi y reitera la confianza que tiene con la policía a su cargo.

"Los policías que han caído en el desempeño de su labor, para mi gusto, sería muy cruel decir que fueron ultimados por una relación con el narcotráfico. Yo Creo que, sin duda, habrá un porcentaje que está en esas condiciones, como te lo comento, estoy completamente seguro que en la mayoría de los policías que han muerto y que ha sido el caso aquí en Sinaloa, (...) es porque le han hecho cara al narco y por eso los matan".

SINALOA, SIN AMENAZA POR JUICIO DE CHAPO

Con respecto al juicio que se lleva actualmente en los Estados Unidos a Joaquín Guzmán Loera por delitos de narcotráfico, el secretario afirma que no hay amenaza para la seguridad de los sinaloenses tras las declaraciones que puedan dar las defensas del implicado, así como los testigos.

"Nosotros no tenemos ningún problema con eso (...) el que deba cuentas que las pague, yo no tengo ningún problema ni la administración del gobernador, tampoco de que se ventilen los nombres que se ventilen, siempre y cuando respetando la presunción de inocencia en base a las investigaciones".

"Nosotros estamos alerta para cuidar a todos, hable quien hable, así seguiremos", finalizó en la entrevista.

