Sin vigilancia, municipios otra vez se endeudarán con Cuitláhuac

FERNANDA CASTILLO/CORRESPONSAL 22/03/2019 07:07 a.m.

XALAPA, Veracruz (La Silla Rota). - La propuesta del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para adelantar recursos federales a los municipios, a través de la contratación de créditos, es un cheque en blanco. El alto grado de endeudamiento de las 212 demarcaciones representa un riesgo para las comunas al solicitar nuevos créditos a la banca privada y no es garantía de que se va a generar obra pública.

Puedes leer: Objetan hilo y tijera de Cuitláhuac García al presupuesto

Municipalistas y economistas consideran que la propuesta del Ejecutivo, a la que se le dio entrada en la sesión de la diputación permanente del 19 de marzo, debe contar con candados para obligar a que el recurso se destine a la generación de obra pública y no se malgaste en fiestas patronales, como ya ha ocurrido en el pasado.

El 19 de marzo se turnó a comisiones la iniciativa de decreto que autoriza al Estado de Veracruz y a sus municipios para que, por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones del mercado, uno o varios financiamientos para la generación de obra pública -para abatir la pobreza-, teniendo como garantía de pago el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

La propuesta busca que los municipios puedan recibir en los siguientes dos años hasta 5 mil 982 millones 966 mil 25 pesos para generar acciones para reducir los índices de pobreza, y se entregue como fuente de pago hasta el 25 por ciento del derecho a recibir y los ingresos que a cada Municipio le correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

A pesar de que la intención de la propuesta es promover acciones y obras de infraestructura para erradicar la pobreza en los municipios, seis demarcaciones en Veracruz, ubicados en el Rankin nacional, recibirían apenas entre 62 y 14 millones de pesos para abatir los índices de marginación.

En la propia exposición de motivos de la iniciativa se plantea que los Estados que concentran los porcentajes más altos en pobreza extrema son: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas (CONEVAL 2015) detalla que en México hay 190 municipios en los que el 95 por ciento de su población vive en pobreza, de ese total, seis se ubican en Veracruz.

Tehuipango, Astacinga, Filomeno Mata, Mecatlán, Mixtla de Altamirano y Calcahualco, son las demarcaciones más pobres del Estado de Veracruz y forman parte del listado nacional que evalúa de manera constante el Coneval.

En ese sentido, las seis demarcaciones más pobres podrían obtener préstamos: Tehuipango por 62 millones de pesos, Astacinga hasta 14 millones de pesos; Filomeno Mata por 29 millones de pesos; Mecatlán y Mixtla de Altamirano poco más de 31 millones de pesos; y Calcahualco, apenas 26 millones de pesos.

En contra parte, los más beneficiados son San Andrés Tuxtla con 170 millones de pesos; Papantla, 109 millones de pesos; Veracruz 110 millones de pesos; Álamo y Xalapa con 109 millones de pesos; las Choapas 106 millones de pesos.

CMD, no avala la contratación de más deuda

El director del Centro Municipalista para el Desarrollo, Rubén Ricaño Escobar, aseguró que la iniciativa es una mala propuesta, pues se plantea como un adelanto de fondos federales, pero en realidad solo es contraer más deuda "con cargo a recursos públicos".

Al pedir los préstamos a la banca privada la tasa de interés será alta, dado el grado de endeudamiento de la mayoría de los municipios, y la mayor parte de los fondos se destinarán como ganancia de los bancos, lo que recude el monto a invertir en obra en acciones de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo y mejoramiento de vivienda.

"No tiene caso contratar deuda por un recurso que de todos modos te va a llegar este año, y esto agrava la situación económica de los municipios ¿por qué?, porque los municipios ya están fuertemente endeudados, y cada vez resulta más difícil para los alcaldes la cuestión de la gobernabilidad económica".

El adelantar participaciones resulta ocioso, cuando en sesiones de cabildo se reconoce el subejercicio de otros fondos públicos como el FISM y el FAM y se debe reintegrar a la Tesorería federal, como ya ocurrió en Xalapa.

El municipalista planteó que en este momento las comunas no tienen proyectos de obras, por lo que resultaría innecesario dotarlos de recursos que no van a saber cómo ejercer, generando más compromisos económicos.

"Esto va a colapsar e ir depredando a las comunas (...) si no supervisan ni fiscalizan adecuadamente los recursos que tiene en la bolsa, imagínate los recursos a la banca privada, que de seguro van a ser contratos leoninos, que solo van a afectar a los más pobres.

Veracruz no vive un estado de emergencia para pedir fondos adelantados, lo único que se tiene que hacer es ministrar los fondos federales a tiempo y que los alcaldes los apliquen para lo que fue destinado.

El experto refirió que ya hay demasiada deuda contraída, por lo que es necesario aplicar programas de disciplina fiscal, hacendaria y sanear las finanzas municipales: "ya dentro de poco tiempo los municipios no van a tener recursos, todo lo federal va a ser para deuda".

Morena está haciendo lo mismo que hacían los otros partidos en el poder, "pero ahora más fácil, y los que van a pagar las consecuencias son los ciudadanos y la gente más pobre", planteó en entrevista para E-Consulta.

Por su parte, el economista e Investigador de la Universidad Veracruzana, Rafael Vela Martínez, propuso crear una Contraloría Ciudadana, con la intención de vigilar la correcta aplicación de los recursos.

Con anterioridad era el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) el que otorgaba los fondos, pero no era garantía de equidad, pues el monto para cada demarcación dependía del peso político del alcalde en el gusto del gobernante en turno.

"De ahí que muchos municipios ahorita tienen deuda que son impagables, por lo menos en el corto y mediano plazo" insistió el economista.

En este momento, los municipios vienen arrastrando una gran deuda y han dejado de invertir en infraestructura y equipamiento urbano estratégico, para generar desarrollo, lo que ha frenado el desarrollo económico.

En los últimos 10 años, los municipios han optado por pagar deuda, en lugar de invertir en la construcción o rehabilitación del mercado público, de los rastros municipales, el panteón, caminos o la clínica rural.

"Me parece que, si no se sanea ese ambiente de corrupción, cualquier crédito que contraten, va a ser dinero tirado a la basura. No es mala la iniciativa del Gobernador, pero me parece que es incompleta, debería venir condicionada para ver en qué se podrán utilizar esos créditos", planteó en entrevista.

LEA TAMBIEN Cuitláhuac García no acude a reuniones de seguridad convocadas por AMLO En medio de una ola de secuestros y ejecuciones, la Fiscalía y Gobierno del estado mantienen una disputa mediática sin solucionar el problema

LEA TAMBIEN Veracruz atraviesa ola de violencia en primeros meses de Cuitláhuac Ante el problema de violencia, Jorge Winckler afirma que no existe una coordinación entre el gobierno Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado

kach