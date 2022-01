Sin traductor, INM intentó deportar a Yasir, pakistaní casado con una mexicana

MÉRIDA.- El 12 de marzo del 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán le negó a Yasir, un pakistaní, su cambio de residencia de temporal a permanente. Tenía casi cuatro años viviendo en México y desde el 2018, estaba casado con una mujer mexicana. Él comprobó todo y aun así le ordenaron abandonar el país en 20 días hábiles. Con ayuda del Instituto Federal de Defensoría Pública (Ifdp) logró quedarse.

En el proceso que realizó el INM existieron inconsistencias. Realizaron una visita a su casa y cómo no se encontraba su esposa, lo acusaron de mentir. En esa entrevista, no le proporcionaron un traductor, su lengua materna es urdu y habla un poco de inglés. Tampoco se aseguraron de que cuente con asistencia consular.

"Migración dijo que se basó en que le habían hecho una visita sin cita previa, en la que no se encontraba su esposa y por tanto señalaron que mintió, así que le negaron la residencia. Eso era incorrecto porque él había exhibido fotos, el acta de matrimonio, documentos. El personal del Instituto pudo ir cualquier otro día, iban a encontrar a su esposa, pero no quisieron realizar su trabajo", explicó el asesor jurídico especializado en personas en movilidad, Arturo de Jesús Sandoval Torres, que ayudó a Yasir.



Sin ayuda legal, Yasir hubiera sido sancionado. Lo habrían expulsado del país, pudo ser detenido por autoridades migratorias y enviarlo a una estación, al menos 15 días para después deportarlo. Si ocurría esto, no podría ingresar de nuevo a México.

En respuesta, el asesor legal del IFDP, Arturo Sandoval interpuso un recurso de revisión ante el propio INM. Le ordenaron a la delegación de Migración en Yucatán reponer el proceso en un plazo de tres meses. Sin embargo, tampoco cumplió y en julio, presentaron un recordatorio para que hagan su trabajo. Yasir obtuvo su residencia permanente entre los meses de julio y agosto.

Tanto en este proceso como en otros, Yasir le manifestó a su abogado que se sintió discriminado. Y según explicó Arturo Sandoval, el Instituto Nacional de Migración (INM) si cometió indirectamente estas faltas.

"En mi experiencia habría que decirte que muchas veces las autoridades migratorias y en particular la yucateca, no tienen la sensibilidad para entender que no todos estamos en las mismas condiciones que las personas de occidente. Por ejemplo, los musulmanes e islámicos deberían saber que no pueden tener ciertas comidas, necesitan tiempos de oraciones", apuntó.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (Ifdp) proporciona ayuda legal a aquellas personas que no pueden pagar un abogado.





(djh)