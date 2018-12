Sin respuesta gobierno de Fayad por empresas "amigas"... desde hace 14 meses

AXEL CHÁVEZ/ CORRESPONSAL 30/11/2018 08:31 p.m.

Por 14 meses, el gobierno de Hidalgo a cargo de Omar Fayad Meneses, omitió responder solicitudes de información sobre los contratos asignados a un proveedor que, además de ser favorecido con adjudicaciones directas por la actual administración, simuló competencia para acceder al presupuesto público.

Se trata de Javier Arturo Aguilera Peña –el contratista de eventos y espectáculos del gobierno en turno–, de quien, sin competir, por adjudicaciones directas que contravienen la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como licitaciones en las que no se inscribe otro participante, La Silla Rota documentó facturas por al menos 137 millones 578 mil 910 pesos en los primeros 18 meses del periodo de Fayad, no obstante que su relación con el Poder Ejecutivo no es transparentada por ese sujeto obligado.

El 13 de septiembre de 2017, con el folio 00619017, este medio requirió los contratos otorgados por el gobierno de Omar Fayad Meneses a la empresa producciones Autica y/o al proveedor Aguilera Peña, a cargo de sonorización, montaje, iluminación y producción de los eventos oficiales del exsenador.

Sin embargo, pese a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del estado establece un plazo de 20 días hábiles para dar una respuesta, ésta no ha sido otorgada, después de un año y dos meses.

La asignación de contratos sin apego al procedimiento legal a esta empresa, fue documentada en el informe de la cuenta pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que al realizar la inspección financiera 1012-DE-GF, para vigilar el uso justificado, adecuado y eficiente de los recursos, dio cuenta que para el proyecto "H069 Fiestas de Fin de Año" la Secretaría de Finanzas dispuso del dinero sin estar debidamente fundamentado y motivado el procedimiento para la excepción a la licitación pública.

El programa de fiestas de fin de año, denominado La Navidad Crece Contigo, costó 44 millones 712 mil 799 pesos, y el contrato fue asignado a Producciones Autica.

Por recomendación del comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, Mario Ricardo Zimbrón Téllez, quien reconoció que es una violación a la ley que un sujeto obligado evada sus responsabilidades –pero expuso que no era posible iniciar un procedimiento contra él–, La Silla Rota ingresó la misma solicitud el 17 de abril de 2018, con el folio 00293618, de la cual tampoco hubo respuesta.

Asimismo, el 17 de septiembre de 2018, con el numeral 00705818, pidió los contratos otorgados con motivo de la ceremonia del Grito de Independencia 2018 a la empresa Autica, su dueño y/o directivos, quienes volvieron a ser favorecidos, sin contestación después de los 20 días hábiles.

El comisionado presidente del Instituto de Transparencia expuso en aquella ocasión que cuando se realiza una solicitud, el sujeto obligado no debe hacer del conocimiento quién la realiza, porque esto lo pondría en vulnerabilidad, además de violar la secrecía en cuanto a datos personales, aunque el 20 de diciembre, durante la puesta en marcha del Plan Invernal 2017, el gobernador Omar Fayad dijo: "vayan preparando su preguntita de transparencia" a quienes calificó como "lenguas viperinas, insidiosas", tras revelar el gasto de 13 millones 629 mil 999 pesos en el reguetonero Wisin, la Trakalosa y la conducción de Araceli Ordaz, Gomita, y sus hermanos, los comediantes Lapicito y Lapicín, en el festejo patrio 2017.

Lo anterior, sugirió, para cuestionar sobre los gastos por las festividades decembrinas, en las cuales intervino la misma empresa –y hay solicitud omitida al respecto–, que obtuvo contratos desde su campaña a la gubernatura.

En la investigación El solitario contratista de Fayad, publicada el pasado 11 de abril, La Silla Rota reveló que registrados en procedimientos de la Oficialía Mayor como representantes de otras empresas, miembros de Autica obtuvieron contratos que el gobierno de Hidalgo otorgó para el festejo patrio 2017.

Tras la licitación EA-913003989-N174-2017, en la que no hubo otro competidor, Fuegos Pirotécnicos de México fue favorecida con 1 millón 900 mil pesos para proveer espectáculo piromusical la noche del Grito de Independencia. Esa firma, según el acta emitida por la Dirección General de Compras Públicas fue representada por Iván Gonzaga Garay, quien es gerente de Producciones Autica.

En ocho años, además, la firma pasó de recibir un contrato de 5 mil 750 pesos por la renta de una pantalla y equipo de sonido en el periodo de Miguel Osorio Chong (2005-2011), a ganar 67 millones 14 mil 799 pesos por sus primeros tres acuerdos de servicio con el actual gobierno.

