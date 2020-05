Sin respuesta, agresión a indígenas por saltar bloqueo en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez (La Silla Rota).- Luego de la agresión el pasado lunes con armas de fuego por parte de policías de Yajalón en contra de indígenas choles de Tumbalá, el gobierno del estado, a través de su delegado en la región Norte-Selva, prometió reparar los daños ocasionados, y sobre todo responder por la integridad de cuatro heridos y sus familias.

Como se informó, los elementos policiacos del Ayuntamiento de Yajalón, a cargo del alcalde Juan Manuel Utrilla Constantino, instalaron un retén a la altura de la localidad Pulpitillo, con la intención de condicionar el tránsito hacia su municipio, ante la preocupación por incrementos de casos de coronavirus.

Sin embargo, la situación se descontroló, pues los pobladores de la comunidad Joshil, Tumbalá, solo intentaban ingresar a esa zona para hacer algunas compras u otras acciones; como el ambiente "se calentó", un grupo armado llegó y disparó a quienes se oponían a esta medida.

Tras estos hechos, Romario Guzmán Montejo fue el más afectado, pues un impacto de bala le pegó en la clavícula derecha, por lo que hoy sigue hospitalizado en un nosocomio de Villahermosa, Tabasco, donde convalece; de acuerdo con familiares, se mantiene grave, pero estable.

Basados en información extraoficial y de los mismos ciudadanos choles de Hidalgo Joshil, la gente armada, vestida de civil, que llegó al lugar y agredió a las personas es parte de un "grupo de choque" que utiliza el presidente municipal Utrilla, cuyo comandante es Joaquín Flores, alias "El Chorizo", quien incluso está ligado a los presuntos asesinos del periodista Mario Leonel Gómez (acribillado el pasado 21 de septiembre de 2018), conocidos como "El Zapatudo" y "El Machaca".

"El Chorizo" incluso fue detenido el año pasado por encabezar el crimen de cinco indígenas de la comunidad La Aurora, en Yajalón. No obstante, hoy goza de su libertad.

De acuerdo con Luis Abarca González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, con sede en San Cristóbal de Las Casas, aunque las autoridades estatales se comprometieron a reparar el daño, e incluso la familia de Román firmó un documento de aceptación, este hecho tiene que seguirse de oficio, por lo que los policías agresores tienen que ser enjuiciados.

DAÑO COLATERAL

No obstante, el día de los disturbios, los "guaruras" del primer edil yajalonteco arremetieron contra quienes esperaban ingresar al municipio, como el caso de Roberto Pérez Gómez, poblador del municipio cercano de Sabanilla, quien fue golpeado por los uniformados, mismos que, además, quebraron los cristales de su coche.

"De regreso a mi pueblo me topé con ese bloqueo, cerca del desvío hacia Tumbalá, por lo que tuve que esperar hasta que me dieran paso. Pero de pronto llegó la policía táctica de Yajalón y empezaron a golpear mi vehículo, y me gritaron que yo hacía bloqueo", argumentó.

Según él, tiene documentos que avalan que ese día solo transportaba a un familiar enfermo para que lo atendiera un médico, "por eso exijo justicia, y de hecho procederá legalmente".

Ante esta situación, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa condenó que, desde hace varias semanas, municipios como Tumbalá, Tila y Yajalón "bloquearan" sus accesos para evitar el libre tránsito por miedo a la propagación del virus y, ante el anuncio del mismo secretario de Salud que advirtió que esos lugares eran considerados "focos rojos" por la pandemia, lo que generó además discriminación.

De hecho, en algunas regiones como la de Tumbalá arribaron elementos de la Guardia Nacional, lo que provocó preocupación entre los habitantes, la mayoría de los cuales tiene que hacer trámites en Yajalón, como el cobro de becas o de atención médica en el hospital de allí.

El 10 de abril, de hecho, se dio a conocer el primer caso de un contagiado por coronavirus, un señor de 51 años de edad, lo que "prendería las alarmas" porque colocó a Tumbalá con la tasa más alta más alta de incidencia de contagios, con 19.2 en relación con el número de pobladores. Es decir, siete casos, cuando en el lugar habitan 35 mil gentes.

Hasta el momento, la actual administración de Yajalón no ha emitido pronunciamiento alguno sobre estos hechos. De forma extraoficial, se sabe que el munícipe Juan Manuel Utrilla está "en cuarentena" porque tuvo contacto con personas infectadas, entre éstas el alcalde de Tumbalá.