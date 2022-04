¡Sin papel de baño! Texas sufrirá desabasto por cierre de transportistas mexicanos

CD. VICTORIA.- A partir de este día, el desabasto de chile, tomate, cebolla, hortalizas e incluso papel de baño, empezará a sentirse en los supermercados de Texas, de ahí, la crisis de alimentos e incluso electrodomésticos escalaría en los próximos días a estados del centro y este de Estados Unidos.

TAMBIÉN LEE: ENVÍAN CARTA A GOBERNADOR DE TEXAS PARA RELAJAR MEDIDAS ANTE CIERRE DE CRUCES A EU

El motivo, es la declaratoria del gobernador de Texas, Greg Abbott, para aplicar el título 42, con el que exhorta a realizar inspecciones de nivel 1 a todo el flujo comercial de México, medida que ha sido tomada por los "hombres camiones" como sobre exagerada, hacía un comercio seguro, que pasa por la mejor tecnología en las aduanas mexicanas.

Por ello, los chóferes mantienen bloqueado el principal puente de perecederos en México, el puente Internacional Reynosa-Pharr desde el lunes, en protesta a las excesivas revisiones que los mantienen hasta 14 horas en fila, sin acceso a agua, baño y alimentos, mientras esperan la revisión y la luz verde de para cruzar mercancías.

"Obviamente desde aquí se distribuye la mayor parte de los estados del centro y zona este de EU, pero en una rápida y repercutida zona lo que va a impactar fuertemente son los supermercados en Texas, estamos hablando del aguacate, cebolla, tomate, chile, las hortalizas que son las que llegan en los supermercados del área de Texas, eso es lo que estará impactándose, algunas marcas comerciales que ya habían entrado de primero de canasta básica como es el papel, las servilletas, detergentes, también son afectados por esa zona", explicó José Edgar Zamorano Santillán, Delegado CANACAR Reynosa.

Desde el lunes, el flujo comercial se detuvo en El Paso, Texas, el puente Colombia y Pharr, lo que genera pérdidas millonarias que siguen creciendo con cada hora que pasa.

"Esas afectaciones ayer fueron valuadas y estamos pasando a tener pérdidas cuantificables de 114 millones de dólares en un día, lo cual nos da aproximadamente de 6 a 7 millones por hora en pérdidas comerciales por producto no arribado, hablamos de alimentos, electrodomésticos, líneas automotrices, energéticos, de todo tipo de mercancías que están parados sin poder cruzar a estados unidos, son 3 mil camiones los que normalmente cruzan todos los días y que desde el jueves pasado, lograban cruzar el 30 % que estamos hablando de 500 a 700 camiones por día".

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), exhorta al dialogo inmediato a las autoridades diplomáticas para resolver esta situación con el Gobierno de Texas.

"Es una situación que en el Gobierno de Texas, debido al sistema político que tienen ahorita, no se han podido poner de acuerdo con el Gobierno Federal, entonces en el caso de México, lo que está haciendo es buscar las alternativas de los puertos de Matamoros, Los Indios y de Río Grande para poder circular mercancías y esta es una de las alternativas, obviamente lo que queremos es que el flujo se vuelva a abrir sin embargo, si en este caso, el lado mexicano se abre y en estados unidos seguimos detenidos, el flujo no va a llegar es lo que está pasando en Colombia donde no hay una manifestación, el flujo sigue tratando de circular, pero tienen retrasos tardanzas de 14 horas".

ENVÍAN CARTA A MANDATARIO DE TEXAS

Te puede interesar Sin vida y en Nuevo León, encuentran a familia de Texas desaparecida en 2021

Por otra parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca envió una carta al gobernador de Texas Greg Abbott en la cual le pide reconsiderar inspecciones a camiones de carga que ingresan a los Estados Unidos, por parte del Departamento de Transporte de Texas, debido a la serie de trastornos ocasionados.

En la carta el gobernador García Cabeza de Vaca, expresa. "Le pedimos que reconsidere estas inspecciones demasiado entusiastas. Nos preocupan los altos costos de logística, el daño ambiental y los problemas de la cadena de suministro que son subproductos de estas inspecciones y le pedimos que considere brindar un servicio rápido en los puertos como siempre lo ha hecho Texas. Si no se hace algo de inmediato, el costo promedio para el consumidor se disparará en cuestión de días. Las personas tienen problemas para poner comida en sus mesas, y estas políticas lo harán aún más difícil".









(djh)