Sin internet, sin TV y sin lengua Maya, así regresan a clases en Peto

MÉRIDA.- El mayor deseo de Wendy Magali Couoh es que su hijo estudie una carrera y pueda salir adelante, pero la pandemia por covid-19 puede acabar con esta ilusión. La familia vive en la comisaría de Dzonotchel, que pertenece al municipio de Peto, en Yucatán. El lugar no cuenta con señal de televisión ni internet. La educación se ha convertido en un privilegio, ya no es para todos.

"No tengo televisión y estamos de escasos recursos por la enfermedad, mi esposo no puede ir a trabajar afuera y no alcanza para comprar una televisión, solo el alimento para los niños, vamos a ver cómo sacarlos adelante porque necesitan el estudio", relata.

A pesar de los obstáculos, Magali está dispuesta a apoyar a su hijo en todo y hasta donde le sea posible.

La comisaría está a más de 100 kilómetros de Mérida y aunque tiene carencias tecnológicas, se podría decir que es privilegiada, ya que cuenta con la escuela primaria bilingüe "Lázaro Cárdenas del Río", donde los alumnos toman clases en maya y español.

A cargo del plantel se encuentra el profesor Héctor Esquivel Cruz, quien también reconoció que será una difícil tarea que las y los niños no se atrasen en su aprendizaje. Y planteó que uno de los obstáculos es que la educación, a través de las plataformas, como radio y televisión, es que no contempla las lenguas indígenas, como el maya.

Al menos, en el caso de Yucatán, según el maestro, el Consejo Técnico de la escuela ha determinado que los profesores deberán ir dos veces a sus comunidades cada 15 días.

Estamos considerando los cuadernillos para ver el programa en casa y posteriormente vincularlo con los libros de texto y diseñar actividades que desarrollaremos con ellos, sería para la zona rural

En la estrategia también están considerando que no todos cuentan con televisión de paga que les permita sintonizar los canales que transmitirán las clases.

SIN TECNOLOGÍA Y SIN ESPERANZA

Maricruz Dzán tiene una hija de diez años y en casa solo tiene una televisión, no tiene acceso a internet y tampoco señal para celular. Desde que enviaron a la pequeña a casa, se esforzó por ayudarla. "Aquí no hay, no se va a poder de todas maneras, aunque el gobierno quiera y no contamos con los recursos ¿cómo le vamos a hacer? creo que no estudiarán nuestros niños", se lamenta.

Maria Alberta Noh Chi tiene un hijo en primaria y al igual que las demás mujeres de la comunidad explicó que su esposo trabaja en la milpa, ya casi nadie va a la cabecera del municipio de Peto, tienen miedo del covid-19.

Cabe mencionar que hasta el último censo realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 2010, en la comisaría habitaban en total 158 personas, de las cuales 85 son hombres y 73 mujeres. Más del 80 por ciento hablan maya.