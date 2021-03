Sin experiencia política, Lupita Jones se lanza por gubernatura de BC

La ex Miss Universo aceptó la invitación que le hicieron PRI, PAN y PRD para competir por la gubernatura de Baja California el 6 de junio. Foto @LupJones

MEXICALI.- Sin ninguna experiencia en la política, María Guadalupe Jones Garay, ex Miss Universo, aceptó ser la candidata de la coalición Va por Baja California (PRI, PAN y PRD) por el gobierno estatal.

También lee: Elecciones 2021, BC va por romper abstencionismo histórico

Elizabeth Pérez, secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas en el PRD, confirmó que Jones aceptó la candidatura, por lo que en los próximos días se reunirán los dirigentes Marko Cortés, PAN; Alejandro Moreno, PRI, y Jesús Zambrano, PRD, para hacer el anuncio formal.

La candidatura ya está aceptada, sólo nos falta hacer el evento de aceptación de los tres presidentes (de los partidos)

Lupita Jones se medirá ante Jorge Hank Rhon (PES) y Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), alcaldesa de Mexicali.

Agregó que la semana pasada, Jones avisó que aceptaba la candidatura. Se espera que mañana miércoles, la ex Miss Universo dé a conocer su decisión.

La alianza del PRI, PAN y PRD participará en 11 de los 15 estados donde habrá elecciones para renovar gubernatura el 6 de junio.

Lupita Jones consiguió convertirse en la primera mexicana en ganar la máxima corona de la belleza en el certamen Miss Universo en 1991. Ella nació en Mexicali, Baja California, en 1967, es actriz, escritora y empresaria.

La alianza opositora atendió la sugerencia que le hizo la asociación civil "Va por México", para inclinarse por la ex reina de belleza en esta elección.

SIN EXPERIENCIA, PERO SIN MAÑAS

El jueves 18 de febrero, Lupita Jones afirmó que no tiene experiencia de Gobierno pero tampoco tiene "las mañas" de quienes han estado en cargos públicos.

En un video grabado para sus redes sociales, la mexicalense indicó que aunque no ha tomado una decisión sobre la candidatura, sabe que las cosas en Baja California "no están funcionando".

"No tengo experiencia de Gobierno, pero también es cierto que no tengo las mañas de quien ha tenido un cargo público, y eso también es bueno, porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando", dijo.

"En lo que sí tengo experiencia es en trabajar en equipo, en rodearme de las y los mejores para hacer bien mi trabajo, en buscar la excelencia", añadió, "yo sé que para que las cosas salgan bien se necesita trabajo, dedicación, disciplina y pasión".