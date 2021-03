Sin contundencia, Clara Luz Flores se sube al tema de Félix Salgado

MONTERREY.- Clara Luz Flores Carrales, candidata al gobierno de Nuevo León, dice que las mujeres están cansadas de la impunidad y opinó que si Félix Salgado Macedonio es culpable, se le castigue, aplique la ley y no sea candidato al Gobierno de Guerrero.

La candidata al gobierno estatal por la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, señala que hay un hartazgo de las mujeres ante la impunidad y abandono.

"Si él (Felix Salgado) fuera culpable debe de ser castigado y no debe de ser candidato, la justicia se tiene que encargar y la justicia se tiene que hacer", dijo a los reporteros en un momento de su campaña política.

"De lo que estamos cansadas las mujeres es de la impunidad y precisamente por eso las propuestas que vamos a dar los próximos días serán acciones muy contundentes de que van a cambiar definitivamente la vida y el deber ser de la integridad, de la conformación incluso del gobierno para efectos de la atención a las mujeres".

"Lo que nos ha pasado y que está moviendo a las mujeres es la impunidad y la falta de atención, la falta de respuestas y lo que está en juego es esas mujeres que han sufrido", puntualizó.

Interrogada al respecto, se concretó a añadir que el hartazgo de las mujeres es causado por la impunidad y abandono que enfrentan por parte de la autoridad y sociedad.

Flores Carrales dice que "lo que nos tiene a todas las mujeres molestas y no podemos permitir, yo tengo una hija, para la que trabajo, como trabajo para todos, no podemos dejar ese ejemplo y no podemos dejar ese futuro para Nuevo León"

Informó que el próximo 8 de marzo presentará propuestas para la protección y atención de las mujeres en el marco del Día de la Mujer.