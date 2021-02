Sin consulta sobre termoeléctrica en 4 municipios de Morelos

En cuatro municipios de Morelos no se instalaron mesas receptoras de la consulta ciudadana en torno a la termoeléctrica de Huexca, informó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (Cdhmor).

En el municipio de Temoac se documentó la quema de las casillas 44 y 46, instaladas en los poblados de Amilcingo y Amayuca; no se reportaron detenidos ni lesionados.

La casilla 45 planeada instalarse en Huazulco, del mismo municipio no fue instalada por no haber condiciones, por lo tanto no se llevó a cabo consulta en este municipio.

En el municipio de Zacualpan de Amilpas la única casilla con número 47 no fue instalada por no existir condiciones.

Las casillas 40,41 y 42 de Jantetelco no fueron instaladas, por lo que no se llevó a cabo consulta en ese municipio.

En el municipio de Jonacatepec la única casilla con número 43 no fue instalada; no se llevó a cabo consulta en este municipio.

En Cuernavaca, se reportaron daños a la casilla 1.

Ahí se registró la detención de tres jóvenes, quienes fueron certificados por personal de la CDHMor, quien los recibió una vez liberados y los resguardó en las instalaciones de la oficina sede.

Hasta las 16:30 horas de este Sábado, la CDHMorelos había visitado 48 de las 75 mesas en las tres regiones de la entidad.

"Se ha observado presencia de las autoridades de seguridad y protección civil a petición de esta comisión por efecto de las medidas precautorias emitidas derivadas de la queja VRO-061/2019 de un grupo de ciudadanos en contra de la termoeléctrica, presentada el pasado 14 de febrero", informó el organismo.