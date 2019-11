Siguen los descuartizados; convocan a reunión por crisis de inseguridad en NL

Monterrey, N. L.- Nuevo León vive una nueva ola de terror al encontrarse un cuerpo desmembrado en una bolsa y una caja, en la Colonia Pueblo Nuevo, en el municipio de Apodaca al norte de la zona conurbada regiomontana.

El hallazgo fue reportado en la calle Río Colorado, entre Río San Juan y Río Necaxa. En la bolsa estaba la cabeza de un hombre, en tanto en la caja, los brazos y piernas. En principio no se informó si el dorso estaba en la caja.

La zona fue acordonada en múltiples cuadras por autoridades estatales y ministeriales.

Este es el octavo hallazgo de cuerpos desmembrados encontrados en bolsas de plástico desde el martes en que empezaron a aparecer en diversos rumbos del área metropolitana.

Al respecto, Esteban Cantú, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), mencionó que por las características en que se encuentran los cuerpos, pudiera ser que estén ligados al crimen organizado.

"Pudiera ser el móvil, el crimen organizado, por las características en que se encuentran los cuerpos, pero es algo que estamos investigando".

Convocan a reunión extraordinaria de seguridad

Por estos hechos, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, rechaza que haya grupos criminales que vengan de otra entidad, los que desatan la violencia en la entidad, pues, dijo, son los mismos existentes aquí y "que se cambian de bando como los Tigres y Rayados".

(Foto: Twitter @JaimeRdzNL)

También adelantó que hay detenidos por los casos donde se dejaron cuerpos descuartizados en la vía pública.

"El Bronco" realizó una reunión extraordinaria urgente de seguridad con mandos militares, de la Guardia Nacional y la Fiscalía General, donde explicó que hay avances en la ubicación de los grupos delictivos que han surgido y pelean la distribución de droga.

La reunión se efectuó tras los ocho cuerpos destrozados que han sido dejados en la vía pública desde el martes pasado en diversos puntos metropolitanos.

"Es algo extraordinario, y hoy, yo les pedí que tenemos que dar resultados y ponernos las pilas para que encontremos a los responsables de estas cosas".

Según "El Bronco", no hay grupos delictivos que vengan de otra parte del País. "Son grupos que derivan de otros, y no nuevos cárteles que estén llegando a Nuevo León. No es que tengamos más, se reducen unos y crecen otros, o se cambian de bando, como los Tigres y los Rayados".

"Hay escisiones de los grupos por sus competencias, no quiere decir que hayan venido de otra parte."