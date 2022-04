Siguen cateos en busca de Debanhi; reconocen 26 mujeres desaparecidas en NL

MONTERREY.- Mientras que catearon infructuosamente un departamento en la capital de Nuevo León, en busca de pistas de Debanhi, el gobierno estatal reconoció que actualmente están desaparecidas 26 mujeres en la entidad.

En lo que va del año, en Nuevo León se han localizado cinco mujeres muertas que fueron reportadas como desaparecidas, mientras la policía busca a 26 más.

Las estadísticas son cifras oficiales del gobierno de Nuevo León reveladas por el gobernador Samuel García, quien nombró a Eusebia González, titular de la Secretaría de la Mujer, luego de que la anterior renunciara ante la crisis de violencia contra las mujeres mientras ella andaba de vacaciones.

Solo de buscar a Debanhi ya se localizaron los cuerpos de más de 5 mujeres en NL. Qué situación tan desgarradora. México se está convirtiendo en una fosa. — Zya (@zyapz) April 18, 2022

García rechazó que una banda delictiva esté involucrada en las desapariciones y atribuyó los hechos a que la mayoría de los casos se deben a problemas multifactoriales que se agravaron con la pandemia.

Luego entró en cifras oficiales que señalan que han muerto cinco mujeres que desaparecieron, y abundó que al 17 de abril se habían emitido 327 alertas, de las cuales 294 ya habían sido halladas, 289 con vida y 5 muertas.

Tan solo en las últimas 24 horas, las cifras de localizadas subieron a 301, de las cuales 296 fueron localizadas con vida.

Mientras tanto, señaló que se despliega toda la fuerza policial para arreciar la búsqueda de las 26 mujeres que permanecen desaparecidas.

La nueva titular de la secretaría de la Mujer coincidió con el gobernador en el sentido de que no está involucrado el crimen organizado en las desapariciones. "Si fuera el caso, no estarían aquí las secretarias de la Mujer y de Igualdad, estarían Militares y la Fiscalía General de la República. Es un problema complejo, multifactorial, que se agravó con el covid, problemas de salud mental, encierro, de machismo, drogas, desigualdad y falta de oportunidades", atribuyó Eusebia González.

La funcionaria culpó que la alerta de género no ha sido atendida en la entidad desde hace algunos años. "La papa caliente no es reciente y la alerta de género no ha sido atendida, es la primera vez que se va atender".

CATEAN DEPARTAMENTO EN MONTERREY



Las autoridades estatales catearon un departamento de un complejo habitacional en donde al parecer habría prendas de Debanhi; sin embargo, los resultados fueron negativos.

Los agentes de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas llegaron hasta el complejo llamado Condominios Constitución, ubicado en el centro de la Ciudad de Monterrey a unos 17 kilómetros de donde fue vista por última ocasión la joven Debanhi en el municipio de Escobedo.



En el condominio lateral número 18 planta baja, de la citada unidad habitacional, los agentes llegaron y llamaron, pero al no tener respuesta se vieron en la necesidad de romper la puerta.

La orden de cateo solicitada por el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, fue autorizada por un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

Lo anterior se dio tras de que habría informes y datos de que en el domicilio mencionado se podrían encontrar objetos personales relacionados con la investigación.

La Fiscalía no dio informes sobre la relación que hay con el cateo realizado a muchos kilómetros de donde desapareció Debanhi el pasado 9 de abril.

Mientras tanto, los padres de la joven y decenas de amistades y grupos colectivos diversos continúan con la búsqueda en diversos paraje del municipio de Escobedo y otras localidades adjuntas.

Tras inspeccionar una empresa de transportes, la familia de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa buscó en dirección a la Carretera a Monclova, siempre escoltados por policías de Fuerza Civil.

"Vamos a seguir eliminando los puntos donde tentativamente se le vio por última vez a Debanhi, o que nos dicen en redes sociales", dijo Mario Escobar, padre de la joven.

