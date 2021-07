Sigue la violencia en Frontera Comalapa; encapuchados disparan y queman patrullas

Un comando rafagueó e incendió dos patrullas frente al Ayuntamiento de Frontera Comalapa, Chiapas; el hecho ocurrió la madrugada del viernes y no se reportan víctimas. Foto Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ.- La madrugada de este viernes, un comando rafagueó e incendió dos patrullas de la Policía Municipal frente al Ayuntamiento de Frontera Comalapa, Chiapas, sin que se registraran lesionados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el delito de vandalismo y los que resulten, y de esa manera dar con los responsables de este hecho.

Aunque aún no se sabe el móvil de este acto violento, fuentes policiacas advierten que podría tratarse de un acto para "seguir calentando la plaza".

El pasado miércoles se registró un enfrentamiento entre dos grupos criminales a la altura del tramo federal Chamic-El Jocote, en esta misma demarcación fronteriza.

De acuerdo con la FGE, en la escena quedaron esparcidos alrededor de 300 casquillos percutidos y al menos siete vehículos, uno de éstos incinerado. El resto presentó decenas o cientos de impactos de bala.

Según la información, el "choque" duró cerca de 20 minutos; incluso se habló de cinco personas ejecutadas, sin embargo, en el lugar no fueron hallados cadáveres.

Como se informó, otro enfrentamiento de este tipo se registró a principios de este mes en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, en donde dos grupos, al parecer vinculados a los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, se enfrentaron con armas de alto poder.

Como resultado, aparte de dos vehículos casi inservibles, hubo cinco muertos, entre ellos Gilberto Rivera Estrada, hijo del narcotraficante Gilberto Rivera Amarillas, alias "Tío Gil", quien desde hace varios años está encerrado en una cárcel de Guatemala, pues fungió como operador del Cártel de Sinaloa hasta el 2016, cuando lo arrestaron.

En cuanto a los acontecimientos ocurridos en Frontera Comalapa, no se descarta que también se trate de una lucha por la plaza entre grupos de narcotraficantes; no obstante, esta información aún no es corroborada.

