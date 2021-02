Sigue escándalo por dron; ahora se accidenta

MONTERREY.- En medio del escándalo de la compra de un dron de 57 millones de pesos, el gobierno de Nuevo León acepta que el aparato tuvo un accidente por una racha de viento que lo sacó de una pista pese a que era manejado por un piloto de los más capacitados.

"No fue un choque, eso sí les debo decir, no es un choque, no se desplomó la aeronave, fue a escaso metro, metro y medio de aterrizaje, de un viento que lo movió, justo cuando aterriza se sale de la pista, es lo que pasó", dice el secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci Zuazua.

De acuerdo con el funcionario, a esa altura ningún equipo puede maniobrar por lo que cree que en la semana tendrán el informe final del accidente.

A su vez, el secretario General de Gobierno, Manuel González, considera que esta misma semana el dron pudiera estar en operación, ya que no cree haya mayor problema.

Sin embargo, declinan dar informes acerca de los daños toda vez que, asegura Fasci, se evalúan para saber si hay que pagar un deducible en el seguro que tiene el aparato.

"A metro y medio no hay ningún equipo en el mundo que lo pueda lograr, si no, no habría ningún accidente en las aeronaves comerciales, ¿verdad?", explicó Fasci Zuazua a interrogante sobre la autonomía de aterrizaje del dron.

De acuerdo al reporte oficial, el dron no tripulado era piloteado por uno de los agentes más capacitados cuando enfrentó una ráfaga de viento en el aterrizaje, lo que lo hizo perder estabilidad y salir de la pista hacia terreno irregular, donde sufrió daños que presuntamente aún son evaluados.

"Sigue la misma información que ustedes tienen, un ventarrón lo despistó a la hora de ir aterrizando, parece que son daños menores", intervino el secretario de Gobierno.

El accidente se registró la semana pasada en el municipio de Anáhuac a unos 200 kilómetros al norte de Monterrey cuando está el dron en un operativo.

Mientras tanto, diputados del PAN, del PRI y de MORENA coinciden en que debe darse una explicación sobre el dron y el accidente para saber las condiciones en que está, toda vez que es la primera ocasión que lo sacan a labores y ya se accidentó.

La adquisición en 57 millones provocó que organizaciones civiles y políticas demandarán lo regresaran al proveedor y recuperar el dinero, ya que por lo menos, el dron adquirido en abril de este año, estuvo en bodega unos tres meses.