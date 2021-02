Sigue caos por desaparición del Seguro Popular en NL

MONTERREY. - Juana María Robles requiere de una operación por un problema de endometriosis, sin embargo, ahora no sabe qué hacer, no le dan el servicio gratuito. "Sin Seguro Popular y sin reglas claras con el llamado Insabi, no sé qué hacer, no hay servicio gratis y cobran miles de pesos en el hospital Universitario".

Lee también: Aguascalientes rechaza Insabi; Seguro Popular sigue

Dice que tiene hemorragias y que por lo pronto acudirá a un médico particular, pero no a un hospital, donde con cierta periodicidad le retiran una serie de quistes que le crecen. "Ojalá y con medicamentos se puedan reducir mientras me operan", exclama.

Ella es una de cientos de pacientes que deambulan entre los hospitales Universitario y Metropolitano para hacer válido el Seguro Popular, pero no encuentran respuestas sobre la gratuidad más que un cobro.

Maura Ramírez espera afuera del Universitario (hospital de la UANL), pero que da servicio al público de Nuevo León y estados vecinos. "Mi esposo está operado y sigue internado, debemos unos 27 mil pesos, dizque de materiales, no los tenemos, a ver que hacemos, buscamos la forma de que nos hagan una rebaja", dice.

Otra mujer tiene a una hija diagnosticada con el Síndrome de Guillain-Barré y ahora señala que debe miles de pesos y aunque no cuantifica, explica que el Seguro Popular "nos dejó colgadas".

No se preocupen: gobierno

Sobre este problema, el secretario general de Gobierno, Manuel González, llamó a no alarmarse y asegura que el servicio de restablecerá pronto.

"Existen alrededor de esto una serie de acciones que se están tomando con este cambio, creo que debemos esperar unos días para poder que el secretario de salud les diga con precisión qué es lo que va a suceder, pero la atención, si les puedo decir, no solo se va a dar, si no que va a ser superior a la que existía con el seguro popular”.

“Estamos revisando todas las cuestiones, las que tienen que ver con los aspectos laborales de la gente que estaba en el seguro popular, las que tiene que ver con la atención a la ciudadanía dentro del seguro popular y por supuesto las cuestiones financieras que tiene que ver con lo que se ejercía de presupuesto ahí y que ahora se ejercerá en esta institución".

Puntualizó que no debe haber alarma entre la ciudadanía, pues va a haber una mejor atención, ya que es lo que busca el gobierno de México, y en unos días se darán todas las respuestas.

Dijo que no hay ninguna cuota de recuperación que se esté cobrando, y que hay que acudir a los centros a los que se atendían ya que la atención se seguirá brindando, y las medidas de salud de anunciarán por parte del gobernador en los próximos días.

El secretario general de Gobierno dijo que la atención médica está garantizada con la red hospitalaria del Estado, pero pidió unos días para ajustar el nuevo modelo de atención con el Gobierno federal.