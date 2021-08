"Sigo vivo y aferrado a la vida", dice "El Mijis" desde el hospital

"¡Aquí estoy, aferrado a la vida!", dijo el diputado de Morena en San Luis Potosí, Pedro Carrizales, conocido como "El Mijis", luego de ser hospitalizado el martes por complicaciones del cáncer de vejiga que padece desde 2019.

A través de Twitter, "El Mijis" informó que permanece hospitalizado, aunque el dolor y la hemorragia que le hicieron perder la conciencia, ya fueron controlados por los médicos.

"Hay quienes me daban por muerto y hay quienes decían que era falso. No hablaré más de mi salud, la próxima vez será para decir que le gané al cáncer. Mientras el jefe nos dé licencia yo voy a aguantar, le voy a echar ganas y a chambear", expresó en el mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

"Me filetearon y madrearon varias veces, pero les juro que esta enfermedad es más cabrona", agregó Pedro Carrizales, en alusión al cáncer de próstata que le fue diagnosticado en 2019.

"No quiero su lastima ni que sepan de mí por estar enfermo. Prefiero que hablen de lo que he hecho en la vida (...) nadie podemos evitar o cambiar el destino, no importa cuál sea", añadió.

Banda, aquí estoy de aferrado... a la vida!



Sigo en el hospital, ya me controlaron el dolor y la hemorragia que me hicieron perder la conciencia!



Estoy en manos de los doctores y del jefe Chuy... nadie podemos evitar o cambiar el destino, no importa cual sea. — El MIJIS (@mijisoficial) August 12, 2021

ESTADO DE SALUD DE "EL MIJIS"

En diciembre de 2020, "El Mijis" anunció que había vencido al cáncer luego de entrar a cirugía.

Sin embargo, en julio del año pasado, el diputado morenista reveló que tuvo un error de diagnóstico y el cáncer que padecía nunca se fue y que se había extendido a su vejiga y varias partes de su cuerpo.

A través de sus redes sociales, Carrizales manifestó que su cáncer se ha expandido a su vejiga "y más", pero aseguró, va a seguir sus luchas mientras tenga vida. "Para irme de este mundo sabiendo que hice algo chido".

"El Mijis" se dio a conocer públicamente en 2018 cuando ganó, bajo las siglas del PT, una diputación local en el Congreso potosino.

Posteriormente, buscó ser abanderado de Morena a una diputación federal, sin embargo, su candidatura fue rechazada por las autoridades electorales al considerar que no cumplía con el requisito de ocupar una candidatura indígena.

MJP