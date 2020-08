"Siempre quise poner en alto mis raíces", Santos enseña maya en TikTok

Cuando Santos Tuz creó su cuenta en Tik Tok no se imaginaba que tendría miles de seguidores interesados en aprender maya y poner en alto sus raíces.

El joven yucateco, un apasionado por enseñar y estudiante de tercer semestre de la licenciatura en educación primaria, es originario de Oxkutzcab, uno de los 106 municipios de la entidad, relata a EFE.

"Yo tenía la aplicación desde meses atrás que inició la cuarentena pero no la abría, decidí ver que tipo de videos había y me sorprendió ver a una persona que enseñaba inglés y a otra que enseñaba otro idioma del país donde habitaba y eso me animó a enseñar el idioma que se habla donde yo habito", asegura Tuz.

Los videos que lo hicieron despegar en TikTok fue una presentación en maya sobre quién era, su lugar de origen y los saludos en maya , después de aquel momento comenzó a tener más de 60 mil vistas y 10 mil me gusta de espectadores de diversas partes del mundo y desde entonces ha utilizado la red social para enseñar la lengua que le enseñó su abuela.

"Es maya yucateco, yo lo adopté porque pasé toda mi infancia en casa de mi abuelita, en esa casa solo se hablaba maya y desde los 6 o 7 años me acostumbré porque mi abuelita me pedía cosas en maya", recuerda.

Tuz cuenta que siempre quiso ser maestro y tras la viralización de su contenido educativo, ha sido felicitado por sus profesores y su directora, lo cual lo ha motivado.

#Entérate Las redes sociales son el salón de clases de Santos Tuz Romero, un joven que tiene como meta no dejar morir el idioma maya. Desde #Yucatán, transmite sus videos en Tik Tok *rb https://t.co/KKCBMXwWbF pic.twitter.com/4bMhoYNsv9 — La Silla Rota (@lasillarota) August 8, 2020

La escuela normal a la que Santos asiste se encuentra a media hora de su hogar y con la cuarentena y la suspensión de clases se ha dedicado a la parcela a cultivar frutas e inspirarse para crear mayor contenido en sus redes.

"La parcela es un terreno donde se cultivan muchas frutas, estoy en Oxkutzcab, la tierra de las naranjas, donde se hace la Feria de la Naranja, cultivamos todo tipo de frutos y los uso como material didáctico porque yo quiero que las personas tengan un aprendizaje significativo".

Actualmente, la cuenta en TikTok del joven de 18 años rebasa los 39 mil seguidores y cuenta con videos para aprender preposiciones, saludos, nombres de frutas y números.

"ME DISCRIMINARON AL PRINCIPIO"

Sin embargo, Santos cuenta que al principio pasó por momentos de críticas y discriminación hacia su persona luego de que una página de Yucatán compartiera sus videos.

"Me decían que para qué enseñaba maya, que mejor enseñara inglés, que el maya no servía de nada, que ni se entendía el español de las personas de Yucatán y eso me hizo sentir muy mal, me discriminaron por enseñar maya y después me di cuenta que la gente me empezó a apoyar", cuenta.

Con el tiempo, el joven vio que había más apoyo que críticas, lo cual lo reanimó y reafirmó su orgullo de poder hablar maya y continuar con su objetivo de impulsar a que otros jóvenes pierdan el miedo a hablar la lengua maya.

"Yo conozco a muchos jóvenes que saben hablar maya pero les da pena, es como si tuvieran un monstruo afuera, hablan con su familia pero a la hora de salir no se les da la motivación de decir una palabra, o tienen miedo de las burlas o la discriminación", explica.

