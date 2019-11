Sicilia pide a AMLO cumplir con su promesa de juntos hacer historia

Desde Morelos Javier Sicilia Zardain, líder moral del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, emplaza con una tercera carta al presidente Andrés Manuel López Obrador a que cumpla con su promesa de que "Juntos hacer Historia" y anuncia que saldrá nuevamente a las calles para exigir que retome la Agenda de Justicia y Paz que firmó en mayo del 2018.

En entrevista realizada en la Ofrenda de Victimas, situada en la entrada principal de la sede oficial del gobierno de Morelos, el poeta reveló que de las dos primeras cartas enviadas al presidente no ha tenido respuesta.

Por eso, este domingo al medio día envío una tercera carta.

Muestra el documento que tiene una extensión de dos cuartillas, en la que le explica que "antes de que las mañaneras, la velocidad de la realidad y la inmediatez de los medios oculten lo que el atroz crimen de la familia Le Barón (masacre ocurrida el pasado 4 de noviembre de 2019)", decidió escribirle.

"Durante tu campaña, Presidente, prometiste hacer de la verdad, la justicia y la paz la agenda de la nación. Por desgracia la dejaste a un lado, para poner en su lugar otras que carecen de sentido cuando el país está en llamas", le recuerda.

El activista añade , "hace un año, por lo mismo, nos firmaste un pagaré para que eso, que nos han robado los criminales y el Estado, nos fuera devuelto. Después de un año –con 30 mil asesinados que se suman a las centenas de miles de asesinados y desaparecidos de las otras administraciones, y con la masacre de los Le Barón– nos han devuelto el cheque con un sello que dice "fondos insuficientes".

Y continua, "pero muchos mexicanos nos negamos a creer que el banco de este gobierno está quebrado, que las bóvedas del Palacio Nacional y de los palacios de gobierno no tienen fondos y están vacíos, saqueados por el crimen organizado y sometidos como nuestros caminos, nuestras calles, nuestras instituciones".

Pero al observar la indiferencia de AMLO , Javier Sicilia, advierte que regresara a las calles, "por ello voy a caminar de nuevo con lo único que tengo, mi dignidad, mi rabia y mi palabra, para decirte a ti y a los que quieran escuchar que la casa de todos sigue en llamas, que debemos abandonar el hábito –que nos inoculó la violencia—de insultarnos, descalificarnos, difamarnos, polarizarnos; que debemos sacudirnos la indiferencia bovina a la que, a fuerza de horror y miedo nos está reduciendo la violencia, hasta normalizar el crimen, y que sólo unidos podemos hacer posible lo único que importa: la verdad, la justicia y la paz".

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el movimiento que surgió en 2011 como respuesta a la violencia desmedida, expresa: "Tú qué decides, Presidente. ¿Caminarás rumbo al horror que tus primeros pasos han transitado o rumbo a la esperanza a la que un día nos llamaste y a la que hoy esta nación ensangrentada nos convoca?".

Aquí pues consultar la carta completa.

¿Por qué insiste Sicilia?

Frente a las fotografías que han inundado la Ofrenda de Victimas , colocada desde marzo del 2011 después del asesinato de Juan Francisco Sicilia hijo de Javier, el poeta expresa que la masacre de la familia Le Barón ha puesto al descubierto que el presidente de México planea abandonar la tragedia humanitaria que se está viviendo en el país.

Y explica es importante insistir que AMLO retome la agenda de Justicia y Paz que se había, firmada en mayo del 2018, de no hacerlo la violencia que se vive en México "crecerá de manera más profunda y terrible.

"Es momento de que cumpla su promesa de que justos haríamos historia y de que esa historia la tenemos que hacer entre todos pero a partir de la paz y la justicia de lo contrario Andrés Manuel Va acabar sin historia en un país que no tendrá forma de regresar a su democracia natural a su forma de vida nacional y tendremos más tragedia, más muerte más horror", expresa mostrado su angustia.

Y recobra la fuerza para invitar a AMLO a la unidad nacional a desterrar del espacio político "para construir justos la unidad de la patria que nos pueda salvar de la violencia".

Y pidió a la ciudadanía estar alerta parque llegado del momento se sumen a una nueva marcha para exigir a AMLO a que cumpla con la agenda de víctimas.

Cuauh queda mal parado con rescate de Vera

Cuestionado sobre la realidad que se enfrenta en Morelos, Javier Sicilia Zardain, mencionó que la violencia es desmedida , como ocurre en el resto del país, y destacó que "aquí donde yo radico, todos los días se registran entre siete y ocho personas asesinadas".

Y retomó el secuestro del exrector Alejandro Vera Jiménez y su esposa María Elena Ávila Guerrero, " eso no debió haber ocurrido".

Y cuestionó el proceder de las autoridades "el gobierno estatal respondió porque se trataba de una persona que podría generar un escándalo político".

El líder Moral de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, indicó que "dé tras este secuestro, que gracias a Dios y al trabajo que si hicieron las autoridades y la familia, se pudo rescatar pero debería de ser el pan cotidiano tener una política pública que salvar a los otros que no ha podido ser salvados porque no son personajes políticos porque no crearían problemas políticos, esto prueba que cuando quieren hacerlo, las autoridades, lo hacen bien pero generalmente no quieren hacerlo".