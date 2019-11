Sicarios amenazan a "Madres Buscadoras" tras hallazgo de 42 cuerpos en Sonora

Que ya no me querían en Puerto Peñasco, que ya no hiciera búsquedas, que ya no anduviera sacando a esa escoria que habían enterrado, que porque eran puros delincuentes que habían matado, que habían violado, que habían robado. Me preguntaron si alguien me había pagado y les dije que no, que yo buscaba a mis hijos y me dijeron: es una advertencia señora, ya no puede venir aquí, busque a sus hijos en donde desaparecieron (en Hermosillo)