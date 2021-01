"Si uno de estos días me matan...": Elisa, primer feminicidio en Juárez

CHIHUAHUA.- "Si uno de estos días me matan espero andar con pantalón flojo, camisa floja y sin maquillaje (porque dirán que yo andaba provocando, que lo buscaba). Espero estar en un espacio público o en el súper (porque si andaba donde una amiga, una fiesta o de viaje dirán que me lo merecía por andar en la calle)", compartió en su muro de Facebook hace unos meses Elisa Rivera Gandarilla, primer feminicidio durante 2021 en Ciudad Juárez.

Elisa, de 25 años de edad, salió de su casa el domingo tres de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vestía un pantalón gris, sudadera y tenis en color negro. Abordó un vehículo Uber y ya no regresó.

La noche del lunes, en el fraccionamiento Hacienda de Santa Fe, encontraron el cuerpo maniatado y con huellas de violencia de una mujer, que extraoficialmente han dicho se trata de Elisa.

El vocero de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Ruvalcaba, informó que la familia está por identificar el cadáver, pero todo indica que sí es Rivera Gandarilla.

La Fiscalía informó que habían sido arrestados tres hombres identificados como Edgar E. R. de 24 años; Jesús Ricardo L. B. de 33 y Juan Diego B. M. de 29 años. Los tres serán investigados por el feminicidio.

El pasado 26 de septiembre, Elisa compartió en su cuenta de Facebook la ficha de búsqueda de Diana Patricia, quien dijo, era su compañera de trabajo.

Diana Patricia fue hallada muerta, cuatro días después de su desaparición. Presentaba golpes en el rostro y múltiples heridas de bala en el cuerpo.

Cuando Elisa se enteró de la muerte de su compañera fue que publicó:

"Si uno de estos días me matan, espero que sea entre lunes y viernes antes de las 7:00 p.m (porque la Fiscalía de la Mujer solo trabaja hasta esa hora)".

Espero andar con pantalón flojo, camisa floja y sin maquillaje (porque diran que yo andaba provocando, que lo buscaba).

Espero estar en un espacio público o en el super (porque si andaba donde una amiga, una fiesta o de viaje dirán que me lo merecía por andar en la calle).

Espero que sea de día (porque si es de noche dirán que si me hubiera quedado en la casa nada me hubiera pasado).

Además espero que sea alguien que no conozca o con quién no me puedan relacionar (porque si es un conocido o un ex van a decir que seguro yo le hice algo, que seguramente me lo merecía o que fue mi culpa no haberme dado cuenta antes de que me podía matar).

"Ojalá el mismo día mis amigas corran a borrar toda foto donde aparezca con menos ropa de la "normal" en mis redes sociales (y que borren mis fotos con amigos, en fiestas, en traje de baño para que no digan que me lo merezco por fiestera, vaga o exhibicionista)".

De lo contrario le dirán a mis papás que su hija merecía morir y que eso le pasó por descuidada.

Ojalá y no vean mis tatuajes porque dirán "pero también la niña tenía tatuajes en todo el cuerpo".

No solo nos matan, también nos culpan por nuestra propia muerte".