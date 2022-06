"Si tocan a una, respondemos todas", mujeres exigen justicia para Solecito en Oaxaca

"El fin de semana hablamos de su novio, un taquero que trabajaba en Reforma, que lo quería terminar porque no le gustaba su estilo de vida, ayer por la noche vi la noticia de que un taquero había matado a su novia en la Colonia Dolores y me pasó por la mente Sole pero dije no puede ser Sole jamás dejaría que la maltrataran por todo lo que ya pasó", escribió en sus redes sociales una de sus conocidas.