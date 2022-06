"Si te sigo es porque quiero sexo contigo": un caso de acoso en prepa de Morelos

CUERNAVACA.- En octubre de 2019, "Ana" cursaba cuarto semestre en la preparatoria número 4 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en Jojutla, Morelos, cuando comenzó a ser acosaba por su maestro de biología, Guadalupe Carrillo Munguía.

TAMBIÉN LEE: POLICÍA VIOLÓ A MUJER EN CENTRO DE ARRESTO DE CUAUTLA, MORELOS

En ese momento la estudiante tenía 16 años, pero en marzo de este año ratificó su denuncia ante la Fiscalía de Morelos. El maestro está vinculado a proceso, pero está amparado, por lo que sigue en libertad.

En tanto, la UAEM no ha procedido en contra del docente, bajo el argumento de restricciones legales por un acuerdo de confidencialidad y porque enfrentan una demanda laboral de Carrillo Munguía.

LOS HECHOS

En octubre 2019, "Ana", de 16 años, cursaba el cuarto semestre en la preparatoria 4 de la UAEM, ubicada en Jojutla, Morelos. En ese mes comenzó el acoso vía mensajes de Whatsapp.

Primero había referencias sobre su apariencia física, después le mandaba mensajes para tener mayor comunicación con ella.

El 13 febrero de 2020, a las 11:40 horas, "Ana" caminaba por la zona trasera del edificio de la Dirección de la preparatoria cuando se percató que el profesor caminaba detrás de ella.

¿De verdad parece que la estoy siguiendo?, le preguntó el profesor.

Sí, eso parece, respondió "Ana".

Si te sigo es porque quiero sexo contigo.

El 12 marzo, "Ana", acompañada de su mamá, presentó una denuncia ante la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de la UAEM y 12 días después ante la Fiscalía de Morelos, misma que quedó radicada bajo el número JO-UEDCM/905/2020, por el delito de hostigamiento sexual.

El 24 agosto de 2020, el coordinador de asuntos jurídicos de la UAEM señala que tuvo conocimiento de la queja hasta el 14 de agosto, es decir, cinco meses después de que se presentó. Se abrió el expediente UAVV/015/2020.

Cabe mencionar que desde abril de ese año, "Ana" comenzó a recibir atención psicológica por parte de autoridades de Salud, dirigida a mujeres que sufren de violencia. También tomaba terapias con un psiquiatra y se medicaba por la ansiedad.

El 29 de septiembre de 2020, la Fiscalía de Morelos logra el auto de vinculación a proceso de Guadalupe Carrillo Munguía, pero no fue detenido por estar amparado.

En tanto, la UAEM se negó a actuar en contra del profesor bajo el argumento de estar impedido por un acuerdo de confidencialidad y por enfrentar una demanda laboral del profesor.

Tampoco entregan información a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

El 28 de marzo de 2022, "Ana" acudió a ratificar su denuncia ante la Fiscalía estatal, ya como mayor de edad.

SIMULACIÓN DE LA UAEM

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) confirmó las denuncias de estudiantes universitarias sobre la simulación de la máxima casa de estudios ante los casos de hostigamiento, acoso y abusos sexuales, señalaron integrantes de la colectiva Morras contra la Violencia Institucional.

El día de ayer, 30 de mayo, la CDHM emitió un comunicado con señalamientos y recomendaciones dirigido a la Universidad, en el que se evidencian las omisiones y negligencias en que incurren tanto la Unidad de Atención a Víctimas, como otras autoridades universitarias en los casos de violencia de género, lo que inevitablemente se traduce en la vulneración de las denunciantes

"Esto solamente es un respaldo a nuestras denuncias que Atención a Víctimas también mencionan que ha sido omisa, negligente, no entregan expedientes, no entiendo cómo la titular de Atención a Víctimas sale a decir que no es verdad cuando incluso Derechos Humanos ha dado constancia de esas violaciones. Obviamente es una simulación", expresó Zai H, vocera de la colectiva.

Sobre el caso de "Ana", "se acreditaron violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por parte del citado profesor, así como al derecho a la legalidad y seguridad jurídica por parte de la Titular de la UAVV y del Abogado General de la UAEM, entre las que se destacan negar a las víctimas el acceso a las constancias y evidencias de su expediente durante todo el procedimiento, así como la omisión de notificarles la resolución a la que se arribó, a pesar de que lo solicitaron en diversas ocasiones".

Además, advirtió que la UAVV no tiene existencia legal en el Estatuto Universitario y tampoco cuenta con autonomía de acción y de gestión, aunque depende en la práctica de la Oficina del Abogado General, lo cual se traduce en un conflicto de intereses como representante de la UAEM.

Ante dicho panorama, se recomendó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre otras cosas, incluir a la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia en el Estatuto Universitario, dotándola de autonomía de acción y de gestión

Reformar el Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención Temprana de Casos de Violencia, asegurando que tanto las garantías de debido proceso como la protección integral de los derechos humanos y los derechos de las víctimas sean ejes centrales de dicha modificación

También la Universidad debe realizar una disculpa pública por las vulneraciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas.

rst