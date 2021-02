“Si te mueres tu cuerpo no se lo darán a tus padres ni a tus hijos"

Liliana Ortíz fue una de las primeras personas que dieron positivo a coronavirus (covid-19) en Aguascalientes.

La empresaria presume haber contagiado el 11 de marzo luego de haber acudido a un evento deportivo organizado por la escuela de su hija, donde acudieron 90 mil personas.

Sin temor a agresiones en su contra o en las de su familia por portar el virus, Liliana hizo pública su enfermedad y utilizó las redes sociales para hacer conciencia sobre la pandemia.

Entrevistada por Infobae, Ortíz relata cómo es vivir contagiada de coronavirus.

Con dificultades para hablar, Liliana recuerda los días más difíciles de la enfermedad y cómo halló un ángel en el personal de salud.

Ella quería pasar el aislamiento en su casa, pero el personal médico la hospitalizó.

“Es bien triste estar así (hospitalizado y aislado), no sabes qué hora es ni cómo estás, ni si tu familia sabe algo de ti, ni cómo están ellos, me tenían medio dopada para no estar angustiada, me daban crisis de angustia”.

Su caso se agravó a tal grado que tuvo que ser intubada, situación en la que estuvo seis días, lapso en el que no recuerda muy bien lo que pasaba en su alrededor.

Le hicieron una serie de estudios, los médicos le detectan una hemorragia en uno de los pulmones, mientras que el otro estaba colapsado y a partir de entonces no recuerda nada.

Posteriormente, a Liliana le quitaron la intubación, uno de los momentos más difíciles de su enfermedad.

“La extubación fue traumática y dolorosa, física y emocionalmente, porque es un tubo enorme el que te meten en la tráquea y salió muchísimo líquido como flema, una fuente espantosa, y no podía respirar, me costó como dos horas hacer el esfuerzo de respirar sola, sentía que me estaba ahogando”



En ese momento Ortiz estuvo a punto de darse por vencida, volteó y le dijo a una de las enfermeras “me quiero morir”.

La enfermera le dio una respuesta que le dio ánimos de seguir luchando: “No te puedes morir porque si te mueres, tu cuerpo no se lo van a entregar a tus papás ni a tus hijos. Los que se mueren aquí adentro los mandan a una fosa común, no vas a tener un velorio ni se van a poder despedir de ti”.

Durante su tiempo de hospitalización conoció a un enfermero, quien le hacía llegar mensajes de voz que su familia le enviaba a través del teléfono celular.

“(El enfermero) me decía ‘mira qué bonita amaneciste hoy, échale ganas para que nos vayamos a bailar y para que cantes que todo mundo dice que cantas muy bonito’.”.

El día que la extubaron el enfermero estaba al lado de ella, recuerda, le agarró la mano y le decía “sí puede, sí puedes, tus hijos te necesitan, nos tenemos que ir a bailar”.

El 2 de abril abandonó el hospital en medio de aplausos por parte del personal médico, luego pasó el aislamiento de 14 días en su casa, sin poder tener contacto directo con ninguno de sus seres queridos.

“Era horrible estar aquí. Con mis hijos Aurora y Luis Daniel -sus hijos menores-, de pronto hacíamos videollamadas estando en casa, el mayor tiene parálisis cerebral y él nada más lloraba y me gritaba, ‘mami, mami’ y con él lloraba y me daba más tristeza porque sentía que él no entendía que estaba aquí y me partía el alma que pensara o que sintiera que no quería estar con él”.

Acabando el aislamiento, Liliana salió de su cuarto en el que estaba encerrada en su propia casa, abrazó a sus hijos, a su marido y pudo dormir en su cama.

Liliana Ortíz compartió su experiencia para que la gente tome conciencia de que el problema del coronavirus es real y que tome todas las precauciones que sea necesario.

“Esto es real, de verdad no le deseo a nadie que le toque esto porque es un infierno lo que se vive, hagan casos de las medidas de precaución, hagan la cuarentena, tomen la distancia, salgan solo a lo que tienen que salir. Ojalá que mi testimonio pueda servir para que mucha gente entienda que la vida con coronavirus allá adentro no está nada padre”.

En México los casos de coronavirus ya superan lo 5 mil contagios y las 400 muertes, según datos de la Secretaría de Salud.

Con información de Infobae

(Rodrigo Gutiérrez)