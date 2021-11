"Si su nieto ya fue violado ya qué se puede hacer, me dijeron en la fiscalía"

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Algunos servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas "son inhumanos, no me quisieron hacer caso, uno me dijo que si él -niño- ya estaba lastimado, qué más se podía hacer", narra María Elena, quien denunció que su nieto de siete años, está siendo violado por su padrastro.

La abuela refiere que ella acudió a la fiscalía con la esperanza de que le ayudarán a proteger al niño y la persona que la atendió le reiteró que la agresión ya pasó, "nadie le quitará lo que ya le hicieron".

María Elena señala que Eduardo Gutiérrez, originario del Estado de México, ha abusado sexualmente del menor desde hace varios meses.

Ante tales hechos, ya se abrió una carpeta de investigación con el número 11541010010/2021, pues desde hace 11 meses no veían al niño, cuya madre Guadalupe Gómez no le creyó sobre lo que vivía y por ello, piensa, lo escondieron.

María Elena estaba acompañada de Luis Fernando Filio Gómez, padre biológico del menor, quien señala que se enteró de lo que pasaba con su hijo porque su exsuegra le confesó que el niño fue víctima de violación, "estaban de vacaciones en San Cristóbal de Las Casas el pasado 2 de noviembre, y fue ahí que mi pequeño le confesó que ya estaba harto de ser violado, y no solo él, sino otro menor, y ya estamos en la agilización de pruebas".

Ese mismo día, recordó, acudieron a la Fiscalía de la Mujer pero les negaron la atención, para dar con el paradero de su exmujer y su actual pareja, "no les pudimos dar más datos, porque no sabemos dónde están, pero sabemos que no han salido de Tuxtla".

Incluso, el mismo miércoles pasado los vieron e intentaron hablarles, pero se escaparon en un automóvil marca Aveo blanco, y pese a que los reportaron al número de emergencias 911, el cual emitió una alerta, tampoco se logró la detención.

Lo peor de todo, según el progenitor, es que la misma madre niega que su actual pareja abuse de su hijo, "él ya no se quiere ir a México, nos dolería que él siga sufriendo abusos".

De acuerdo con los denunciantes, la Fiscalía ha actuado con mucha lentitud e incluso con falta de sensibilidad, prueba de ello es que les advierten que tienen muchos casos y que por eso no avanzan más rápido.

"No veo avances, no sé si ya se llevaron a mi niño, si lo tienen escondido; ya no hay evidencias de ellos, ni en redes sociales", comentó.

FISCALÍA NO ABONA EN NADA

De nueva cuenta, María Elena Gutiérrez recuerda que su nieto le confesó que sufría de constantes pesadillas, lo que comprobó el pasado 2 de noviembre cuando, al tenerlo con ella, se despertó de forma abrupta y le confesó lo que le hace su padrastro.

"Me dijo que le hacía esto, lo otro, todo a detalle, pero que ya no quiere más, y tengo videos en donde el niño explica lo que pasa, sale el nombre de otra persona", confiesa la mujer, quien rememora que en mayo pasado el niño le pidió no dejarlo ir con Eduardo y su mamá; "pero en ese momento no sabía qué pasaba".

La situación es más complicada de lo que pareciera, dice, porque su propia hija ha evitado que se haga justicia, debido a que no le creyó al menor que era abusado sexualmente por su pareja.

La desesperación es cada vez mayor, confesaron ambos entrevistados, porque continuaría el sufrimiento del pequeño y, además, no tienen tanto dinero para movilizarse por su cuenta. "Ahora entiendo por qué mucha gente hace justicia por su propia mano, porque no es justo lo que pasamos", asevera María quien, entre lágrimas, exige a las autoridades aplicar la ley.

Debido a la desesperación, Fernando y su exsuegra enseñan fotografías de Eduardo, del niño y su madre, para que quienes los reconozcan, soliciten apoyo al número de emergencias 911 o ante alguna autoridad para que los localicen; "que le salven la vida a mi hijo, porque ya no quiero que lo dañen más; a mi niño no lo quieren escuchar, no lo quieren atender".

esc