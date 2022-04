"Si regreso a Juárez me matan": Óscar cumple un año de plantón en la Sedena

La verdad me enferma que me digan "que afortunado fuiste" "dios tiene un propósito para ti" yo NO escogí sobrevivir y mucho menos 13 años (ayer) seguir con esta maldita pesadilla a la cuál no le veo fin, ver como mi familia se está acabando y el culpable Agusto en su mansion pic.twitter.com/s8jhPwlPsE