"Si quieren guerra, guerra van a tener": Blanco; se lanza contra Germán Martínez

CUERNAVACA.- El gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo, advirtió que demandará al senador de Morena, German Martínez Cázares, luego de que el ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) propusiera estrenar la Ley de Juicio Político y Declaración de Juicio de Procedencia, para desaforar al mandatario morelense por su presunta participación en una red de lavado de dinero. "Si quieren guerra, guerra van a tener, yo no me voy a quedar callado", dijo.

No descartó que integrantes de Morena estén detrás de la acusación por el presunto delito que se le acusa en el que también estaría involucrados miembros de su familia y colaboradores, "les digo a todos los políticos que no les tengo miedo, estoy y voy de frente, te pueden clavar el puñal en cualquier momento".

Sobre el senador morenista, Blanco Bravo dijo que está dañando su imagen por lo que podría presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Además, señaló que ya investigó a Martínez Cázares, "que se ponga a chambear, no sé ni de qué estado es, se está metiendo en el estado de Morelos. Él estuvo en el IMSS, ya lo investigué y por mal elemento lo corrieron, él tiene que asumir su responsabilidad, tuvo unas finanzas malísimas cuando estuvo en el IMSS".

Al término de la ceremonia de Izamiento de bandera por el CCXI Aniversario de la Independencia de México, Blanco Bravo amenazó a los titulares de la CDHM, de la Fiscalía de Morelos, al exgobernador de Morelos, a sus exsecretarios y a Enriques Paredes de ir contra todos.

En respuesta, Paredes (quien hizo la denuncia en contra del gobernador) responsabilizó a través de un twiter al gobernador de Morelos "tú serás responsable lo que me ocurra a mi persona, a mi familia Tú eres el denunciado, desmiente las acusaciones con pruebas. No me amenaces. yo soy un simple ciudadano, que ejercí un derecho de denunciar, soy morelense , y tú no me vas a expulsar de mi estado".





