Si Pavlovich se une a gobierno de AMLO enfrentará juicio de priistas en Sonora

HERMOSILLO.- Los rumores de un ofrecimiento a Claudia Pavlovich Arellano, exgobernadora de Sonora, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, para formar parte de la Cuarta Transformación son cada vez más fuertes y los priistas sonorenses están a la expectativa. Aunque aún no se ha confirmado nada, algunas voces ya han salido a rechazar esta cercanía y posible colaboración de la exmandataria en el gobierno federal.

No es algo imposible, ya que hace algunas semanas se vio un caso similar, con el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, a quien López Obrador invitó a ser el próximo embajador de México en España. Este ofrecimiento fue público, durante una visita del mandatario federal a tierras sinaloenses.

Sin embargo, en el caso de Claudia Pavlovich Arellano, hasta el momento no hay una invitación pública por parte del Presidente de México ni algún documento oficial que avale la sospecha.

Aún así, algunos militantes del Partido Revolucionario Institucional en Sonora ya han alzado la voz en contra de esta posibilidad. Uno de ellos es Bulmaro Pachecho Moreno, uno de los aspirantes a dirigir el tricolor en el próximo proceso de renovación de dirigencia, priista con amplia trayectoria partidista y quien ha fungido diversos cargos en la administración pública.

En entrevista con La Silla Rota, Pacheco Moreno asegura que si la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano acepta un cargo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfrentaría a un severo juicio de la militancia priista porque se comprobaría también que pesó su cercanía con AMLO en el pasado proceso electoral.

"En caso de comprobarse esa posibilidad de que la exgobernadora aceptara un cargo diplomático de la llamada Cuarta Transformación ofendería al PRI y se expondría a un rudo juicio de la historia, porque entonces daría pie a las diversas interpretaciones que se han hecho sobre la participación de ella en el proceso electoral pasado".

Durante los tres últimos años del sexenio de Claudia Palvovich y los inicios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, éste mantuvo una decena de giras y visitas a distintos municipios de Sonora, entrega de obras y programas sociales; en todos, a su lado estaba la ahora exmandataria, quien siempre recibía elogios y reconocimiento del Presidente de México.

Por ello, en caso de darse este anuncio, no sentará bien a los priistas, sobre todo por los resultados del pasado 6 de junio, donde el partido tricolor perdió la gubernatura, con el candidato Ernesto Gándara Camou y la bancada en el Congreso local se redujo a cinco diputados.

"Creo que es un riesgo para ella y también una molestia muy fuerte que se siente entre el priismo, porque se ha difundido mucho esa idea de que ella pudiera ocupar un cargo público en la 4T", agregó Bulmaro Pacheco.

La invitación a Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa ya hizo pronunciarse al PRI nacional, el cual amenazó con expulsarlo del partido si acepta ser el embajador de México en España bajo el gobierno de López Obrador.

De acuerdo con Pacheco Moreno, los estatutos del tricolor señalan que se debe pedir una anuencia o licencia a la militancia si un priista quiere participar en un gobierno opositor.

"El comité nacional reprueba esta situación porque nuestros estatutos indican que, si uno como priista forma parte del gabinete de un gobierno de oposición, tendría que solicitar la anuencia del partido", explicó.

"Es una estrategia de AMLO"

Para el exsenador por el PRI, el llevarse a exgobernadores a su gabinete, es una estrategia de Andrés Manuel López Obrador en miras al 2024 porque busca dividir la alianza entre el PRI, PAN y PRD, ya que con ello neutraliza a personajes fuertes dentro de estos partidos.

Además, Bulmaro Pacheco aseguró que el presidente de México no está viendo por las habilidades de diplomacia de los exmandatarios, sino que caigan en su juego para debilitar otros proyectos que puedan vencer a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"La posibilidad de invitar a los exgobernadores es ir quitando poco a poco apoyo a la alianza y demostrar que la puede dividir y debilitar en 2024, porque el presidente sabe bien que en su partido no andan bien", señaló.

Pacheco Moreno recordó que el partido de López Obrador tiene divisiones, ya que dos de sus aspirantes a gobernar el país en 2014, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal han afirmado que estarán en la boleta electoral a como dé lugar.

Por ello, lanzó un llamado a los exgobernadores que pudieran entrar a las filas del gobierno federal, a no caer en el "plan" de AMLO; en especial, a Claudia Pavlovich Arellano, quien ofendería al priismo en Sonora si acepta un cargo público en este gobierno opositor.

"Es muy importante que no dé pie a que se prueben los rumores de que hubo colaboración con el presidente López Obrador aceptando de inmediato, y a los meses apenas, un trabajo en el gobierno federal porque eso sí, reitero, ofendería al PRI y la expone a un rudo juicio de la historia".

"El primer reto del PRI es reconstruirse"

Bulmaro Pacheco, quien tiene más de 40 años de militancia, ha formado parte del gabinete de distintos gobernadores priistas de Sonora y ha sido dirigente del PRI en el estado, aseguró que pasadas las elecciones y ya instalado un nuevo gobierno, ahora le toca al partido reconstruirse y fortalecerse con los militantes que queden y crean en la institución.

Reconoció que una de las causas de su derrota fue la falta de comunicación de los objetivos de la alianza PRI, PAN y PRD a las bases del partido, ya que algunos prefirieron votar por otros candidatos o abstenerse.

Sin embargo, no descartó que en el proceso electoral de 2024 pudieran contemplar de nuevo la unión de partidos a nivel local, pero con una mejor estrategia para mostrar claro lo que se busca: remover del poder a la Cuarta Transformación.

"Fue muy poco el tiempo para instrumentarla, no hubo una transmisión de los objetivos de la alianza hacia la base partidista, no hubo tiempo y eso afectó el resultado electoral. No descarto alianzas hacia el futuro ni mucho menos en 2024, pero yo creo que debe trabajarse la estrategia con la base para que ellos lo entiendan y pueda realmente apoyarla", dijo.

También señaló que no se consideró el aparato del gobierno y el uso de Morena de los programas sociales para conseguir más votos, incluídas las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador.

Por esta derrota, en la que el candidato del PRI y la alianza PAN y PRD, Ernesto Gándara Camou quedó con una diferencia de 15 puntos de Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad del gobierno morenista, hay un desencanto entre la militancia.

Por ello, Bulmaro Pacheco busca la unión de los priistas que quedan en el partido, y en el próximo proceso de selección de la dirigencia estatal, ha aceptado ser una de las opciones para liderar al tricolor en Sonora.

Se me ha mencionado y he dicho que acepto, que me gustaría que para mí sería muy honroso dirigir al partido en esta etapa de su historia cuando tiene la menor representación en el Congreso, el ejecutivo, en los ayuntamientos y es un reto que requiere de mucho esfuerzo, mucha imaginación y mucha creatividad para motivar al priismo, sean los que sean cuenten con los que cuenten para reconstruir al partido", manifestó.

El proceso de elección para el presidente del Comité Directivo Estatal comenzaría aproximadamente en diciembre o enero, una vez culminada la Asamblea Nacional del tricolor. Su anterior dirigente, Ernesto De Lucas Hopkins tomó protesta como diputado local por la vía plurinominal el pasado 1 de septiembre.

Por último, el exsenador sonorense afirmó que el PRI todavía está vivo y estará listo para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador y Morena en 2024.

"El PRI está vivo, está vigente, le han expedido muchas actas de defunción, pero está en la posibilidad de reconstruirse y de competir con muy buen nivel de aceptación para las elecciones de 2024", concluyó.

