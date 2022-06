"Si no te callas, te pasará lo mismo que a Fredy": líder de Los Motonetos a periodista

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Carlos Herrera, periodista chiapaneco, denunció que Jerónimo Ruiz López, uno de los presuntos líderes del grupo delincuencial "Los Motonetos", lo amenazó de muerte cuando se lo encontró en las inmediaciones de la Plaza de Toros "La Coleta", en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Aunque su versión la publicó en su cuenta personal de Facebook, aclaró en entrevista que el también líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach) le advirtió que, si no se callaba, le ocurriría lo que al también periodista Fredy López Arévalo, asesinado en octubre del año pasado de un balazo en la cabeza cuando llegaba a su casa, también ubicada en esa ciudad.

El actual director de la página de noticias "Mirada Sur" explicó que él acudió, junto a otros compañeros, a una denuncia que efectuaron transportistas locales, donde Jerónimo Ruiz --aseveró el exregidor de este denominado Pueblo Mágico-- le dijo también que "si seguía denunciando, en cualquier momento me iban a partir la madre, que mejor me quedara callado".

De hecho, Carlos Herrera, quien desde hace como 25 años se dedica al periodismo en Chiapas, comentó que uno de sus compañeros escuchó las amenazas de muerte que el presunto líder de "Los Motonetos" le hacía.

Aunque confesó que se abstuvo de responderle a todo lo que le decían, afirmó que solo le recordó que su "grupo delincuencial", hace unos años, golpeó a la periodista Concepción Villafuerte, fallecida hace poco, y que incluso "me invadieron una cabaña que rentaba en San Cristóbal cuando fui regidor por Morena, de 2015 al 2018".

Por este último suceso, rememoró, el grupo liderado por Jerónimo le dejó una garrafa de gasolina en la cabaña, como una forma de amenaza de muerte, lo que lo obligó a salirse de ahí por temor a ser asesinado.

Cuestionado sobre si está convencido de que ese personaje es el "cabecilla" de "Los Motonetos", contestó: "Sí, eso es seguro, es líder, junto a su primo Narciso Ruiz, con quien tienen asolados al pueblo (San Cristóbal)".

De hecho, apuntó que el reclamo fue mayor porque a Jerónimo y a Narciso los "corrieron" del Mercado "José Castillo Tiélemans" donde operaban como vendedores ambulantes. "Por eso, cuando me dijo lo de Fredy López, me apanicó; me echa la culpa a mí y a otros medios de que hemos difundido mentiras sobre ellos...".

Entre otros detalles, recordó que Jerónimo encabezó las acciones violentas, el miércoles de la semana pasada, que mantuvieron a San Cristóbal de Las Casas, por al menos cinco horas, entre el miedo y la incertidumbre. "Ahí salía él, hay fotos donde está presente", asegura.

Según Herrera y otros periodistas, "Los Motonetos" fueron empoderados durante la administración del exalcalde verde-ecologista Marco Cancino González, lo que ha generado que, en la actualidad, los índices de violencia en la región se hayan elevado.

Ante este hecho, Herrera manifestó que ya fue contactado por el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y que, este jueves, personal de la Fiscalía de Distrito lo buscará para que formalice su querella por amenazas de muerte.

"Quiero dejar en claro que ya son varias las ocasiones en que este sujeto me ha amenazado, lo hace incluso en varios grupos de WhatsApp, como si tuviera tanto poder para matar a quien sea".

rst