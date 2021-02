“Si no es por los muchachos que me sacaron, me hubiera muerto ahogada”

Reynosa. - Francisca gritó y gritó con todas sus fuerzas hasta que dos jóvenes la escucharon, se metieron nadando a su casa y la rescataron.

Ahora, Francisca González Rodríguez, con sus más de 80 años de edad, la cabeza blanca y apoyada con un bastón, se encuentra en el albergue del Multideportivo junto con decenas de damnificados que, como ella, también lo perdieron todo con el paso de “Hanna”.

“Sino es por esos dos muchachos que me sacaron de la casa, ahí me hubiera muerto ahogada. Ya no puedo caminar. Lo que hice fue subirme a la cama, recoger las piernas. El agua ya estaba llegando hasta el colchón de la cama”.

En el albergue, le ofrecen un café, una pieza de pan y sigue: “Grité y grité con todas mis fuerzas hasta que gracias a dios vinieron y me sacaron esos muchachos. Quién sabe cómo lograron abrir la puerta y me sacaron. Me llevaron cargada entre el agua; a nado”.

“Deben ser muchachos de por aquí, de la colonia, porque me decían: Doña panchita agárrese bien la vamos a sacar. No se preocupe. Abuela tranquila. Luego ya los de Protección Civil me trajeron al albergue”, cuenta.

Francisca se acomoda un viejo suéter que le queda grande y quién sabe a quién perteneció:

“Tengo una hija, pero debido a todo esto del huracán no la he podido ver desde hace varios días”.

La anciana vive en la calle Cuauhtémoc número 103 en la colonia Hidalgo, es una vieja casita de madera y lamina que, en otros años, fue de color turquesa. Ahí nada el ropero, la cama, la cómoda, estufa y un pequeño refrigerador. También un televisor descompuesto en las aguas que dejó el huracán Hanna.

(Cuartoscuro)

“Gracias a Dios los muchachos me sacaron mis medicinas que tenía sobre la cómoda, pero ya se me están acabado”.

Entre los 69 mil damnificados que dejó “Hanna” en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz y Valle Hermoso esta Francisca González.

“Aquí en la colonia Hidalgo todo se inundó, pero hay también otras colonias inundadas. Mucha gente que como yo también lo perdió todo. Es una tragedia todo esto. Estoy muy triste por mis vecinas, algunas tienen hijos pequeños y también lo perdieron todo”.

Francisca, pide apoyo a las autoridades municipales y estatales, pues apenas este jueves, las autoridades declararon zona de emergencia los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz y Valle Hermoso.

Con esta Declaratoria de Emergencia gestionada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se canalizarán recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población afectada, pues según el reporte preliminar, el número de viviendas inundadas es de 17 mil 500 en los tres municipios fronterizos.

“Cuando ya se ha perdido todo lo único que queda es rezar y rezar para que Dios y la Virgen de Guadalupe nos socorran. No ayuden a pasar esta situación”, dice Francisca.

AMLO visitará damnificados

Será hasta la segunda semana de agosto cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador visite Reynosa para atender a los damnificados y girar instrucciones para la reconstrucción de la infraestructura dañada por el paso de “Hanna”.

Durante la conferencia matutina, López Obrador anunció que habrá de visitar Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, con el objeto de conocer las afectaciones dejadas por el fenómeno meteorológico en días pasados.

Aunque el Gobierno de Tamaulipas no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la fecha que López Obrador estará en Reynosa, que es la ciudad más lastimada por “Hanna”.

Hasta ahora únicamente David León Romero, coordinador de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, es el único funcionario de la Federación que ha estado en Tamaulipas tras el desastre en la zona norte.

