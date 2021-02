“Si les toca morir, ya está de Dios”: vivir entre el covid y el dengue

Especialistas advierten que pueblos de Chiapas tienen que permitir fumigaciones y reparto del “abate”, si no quieren contagiarse o morir por dengue y coronavirus. Foto Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ (La Silla Rota).- Ignorancia, fe desbordada o nula o poca o tergiversada información, se han convertido en una mezcla mortal en tierras chiapanecas y, lo peor: en un futuro inmediato “se pinta” un negro panorama, pues no se sabría si el contagio o la muerte de alguna persona llegarán por coronavirus o por dengue.

Mientras “caravanas” de gentes adoran a sus santos, como ocurrió hace unos días en el municipio de Suchiapa, donde advierten que “si les toca morir, ya está de Dios”, en otras localidades como Venustiano Carranza (donde incluso hubo violencia), Totolapa, Arriaga, Simojovel, entre otras, hay una advertencia más severa por parte de los pobladores: “Si el sector Salud o los ayuntamientos fumigan, los linchan o los queman”, pues aseguran que esta acción es la culpable de los decesos, y no la covid-19. “Algo le ponen que los está enfermando”, argumentan.

De acuerdo con el reporte del Panorama Epidemiológico del Dengue en el país, hasta el pasado 1 de junio (semana 22 según la Secretaría de Salud federal), Chiapas aún “respira tranquilo”: reportó 106 casos confirmados de dengue, sin ni un solo deceso (lugar 15 de la tabla), es decir 426 casos menos que en el 2019.

En el comparativo, hasta esta fecha, en 2019 se presentaron 154 casos no graves (DNG), 312 con signos de alarma (DCSA), 66 graves (DG) y 378 en una combinación entre DCSA y DG; hubo 6 decesos. En cuanto a este año, suman 33 con DNG, 59 con DCSA, 14 con DG, mientras que entre DCSA y DG hay 73.

Para evitar que ese “coctel” mortal afecte a los chiapanecos, es decir que se contagien de coronavirus y de dengue a la vez, las autoridades comenzaron brigadas de fumigación en las localidades, con las cuales buscan “impactar” en el zancudo que transmite este mal, el Aedes Aegypti, pues es uno de los momentos clave para que no haya una reproducción significativa.

Aumento de dengue complicaría panorama

Para José Antonio De Fuentes, titular del Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Molecular de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), si no se ejecutan acciones rápidas, como lo es la fumigación y la entrega de “abate”, la tendencia de casos y hasta decesos puede aumentar, como ocurrió en un comparativo entre el 2018 y 2019; “de seguro rebasaríamos la cifra del año pasado, sin problemas”.

Consciente de que es la desinformación la que ha limitado la labor del área de Vectores de la Secretaría de Salud (SS) estatal, externó que al final de cuentas “hay una bomba de tiempo” porque los síntomas del dengue son “muy parecidos” a los del SARS CO-v2.

Al respecto, destacó que incluso se puede hablar de la coinfección viral (cuando covid-19 y dengue “atacan” al mismo tiempo), “y lo peor es que como dicho virus que ‘nació’ en China es nuevo, todavía no sabemos qué efectos ocasiona en una persona que también tiene dengue”.

Es decir, detalló que podría ser que una lo proteja con la otra, o si los dos males generan el mismo daño, o si uno es más peligroso que el otro, “no tenemos datos, hace falta mucha investigación de laboratorio, por lo que no sabemos cómo se comportará una persona con esa coinfección viral”.

El panorama por contagios y muertes por covid-19 va en ascenso en Chiapas, y se espera que, las siguientes semanas, sean más críticas, es decir que se alcance el “pico” de la pandemia. Hasta el momento, de acuerdo con la SS, en esta entidad sureña se han contabilizado casi 2 mil 933 casos, de los cuales ha habido 201 defunciones.

En los últimos 20 días, los contagios incrementaron cerca de 130%, mientras que Tuxtla, su capital, es la más “golpeada” con mil 234 casos y 91 decesos. Chiapas, advirtió hace poco Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, “aún está muy lejos de su punto máximo, y en su fase de ascenso”.

Ignorancia, inocencia o simple rebelión

Pero la ignorancia o inocencia o rebelión han llegado a límites indescriptibles: “¡Aguas Simojovel, el covid no existe, sino que es el Chikungunya el que está acabando con ustedes!”, se lee en un “post” de la red social Facebook por parte de quien, al parecer, es habitante de allí.

Incluso, hay una advertencia mayúscula: habitantes de la comunidad Las Limas, de ese mismo municipio amagaron con realizar desmanes en el Hospital Básico Comunitario de esa región, en caso de que se fumiga. De hecho, impiden que las camionetas del sector Salud hagan su labor, pues varias calles son bloqueadas con piedras y troncos.

Prueba de ello, es que en una página de Facebook titulada “Simojovel cuna de valientes” se escribe lo siguiente: “Debido a que las comunidades y barrios llegaron a un acuerdo que no permitirán más fumigaciones con personal de Salud, debido a las constantes muertes que azotan al municipio, las autoridades municipales contrataron una camioneta fumigadora para continuar con su objetivo de que todo el municipio quede contaminado. “Tengan cuidado y tomen precauciones, paisanos… porque esto va en serio…”, se advierte.

Sin embargo, algunas personas, sobre todo indígenas o campesinas, han “enrarecido” el panorama: el pasado miércoles, el director del Hospital del municipio de Las Margaritas, en la región Selva de Chiapas, fue golpeado por presuntos integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes arribaron al lugar “al rescate” de una persona que falleció, según las autoridades de Salud, por covid-19. Ellos, los indígenas tojolabales, no creyeron ese diagnóstico y por ello su enojo.

En días pasados, las dudas o molestias no pasaban de declaraciones en medios de comunicación sobre la desconfianza en las “nebulizaciones”: locatarios del Mercado del municipio de Arriaga argumentaban que éstas habían enfermado a algunos de sus compañeros.

Al respecto, Luis Arvey Cruz, activista e integrante del Centro de Derechos Humanos “Coloso de Piedra” de esa misma localidad, desmintió que los locatarios fueran afectados de su salud por las fumigaciones que efectúa la autoridad municipal para sanitizar los espacios públicos y evitar la propagación del coronavirus.

Para él, ese centro de abasto requiere sanitizarse, fumigarse y limpiarse a fondo, “la única falla ha sido el realizarse en horarios cuando aún hay vendedores y sin aviso previo, pero en sí todo es correcto, es una buena medida”.

Lo que no se vale, aclaró, es generar opinión basada en rumorología, e incluso explicó que la sustancia que se utiliza en los “filtros” sanitarios se llama “Bensal” rebajado o Bensalconio.

Es de uso quirúrgico y se usa como antiséptico y desinfectante, mientras que para sanitizar pisos y demás utilizan ‘Cwipol’, un bacterizante grado alimentario... ya llegará el momento de pedir que expliquen cosas y exigir con fuerza los temas que están dejando al margen; por el momento, cuidémonos y evitemos rumores y leyendas urbanas

El pasado jueves por la madrugada y con la misma idea de que “la fumigación les trae la muerte”, pobladores del municipio de Las Rosas incendiaron una ambulancia, además de causar destrozos en el Hospital Básico Comunitario, en la alcaldía y en la casa del propio presidente municipal.

De acuerdo con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), quien o quienes circulen por las redes sociales o WhatsApp videos o mensajes en donde generen pánico o alienten a las personas a saquear negocios ante la contingencia por coronavirus que se vive en la actualidad, alcanzarían de 10 hasta 40 años de cárcel. Hasta finales de marzo pasado, advirtió, detectaron cuatro incitaciones a saqueo de tiendas.

Autoprotección no es suficiente

Aunque expertos reconocen que si algo ha funcionado en algunas localidades es “el cierre total de sus accesos, porque están convencidos de que la enfermedad proviene de la zona urbana”, lamentan que al final de cuentas lo hacen “a su modo, pues solo tienen presente que es muy agresiva, que mata”.

No obstante, José De la Fuente, basado en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte: tarde o temprano el virus llegará, pues se calcula que casi el 80% de la población en el mundo se infectará, de ahí la importancia de llegar a las mismas para informarlas de forma adecuada.

Entrevistado aparte, Marcos Arana, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, con sede en San Cristóbal de Las Casas, aseveró que las noticias falsas sin duda han provocado “estragos” en algunas comunidades, “son criminales”.

Sin embargo, refirió que si han ocurrido hechos violentos como el de hace unos días en Venustiano Carranza, es porque de alguna manera la información no ha llegado de forma correcta, “eso hace que la gente tenga miedo, que piensen que hay un plan para reducir la población, lo que es terrible”.

El también director del Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos aclaró que, ante esta “campaña de desinformación”, como investigadores crearon “spots caseros” para llegar a las localidades, sobre todo en lenguas indígenas como tsotsil y tseltal, además del español.

Uno de los problemas que observa, confiesa, es que la “ola de la pandemia” comenzó a llegar tarde en Chiapas, por lo que aún falta que se dé ese momento crítico, y más si no se permite la fumigación contra el dengue. Por ello urge, dejó en claro, que el gobierno y la sociedad civil mejoren su relación y de esa manera se puedan coordinar, y no pensar en un linchamiento.

El experto “puso el dedo en la llaga”: en Chiapas hay carestía de infraestructura hospitalaria, además de falta de insumos y medicamentos, lo que agravaría todo.

“Es un tema muy complicado, porque mucha gente de esas comunidades o cabeceras municipales no cree que el virus (covid-19) sea tan mortal, por eso es complejo entender, y no tenemos que tachar a la gente de ignorante, pero quizá no se han implementado medidas adecuadas para que sepan más de la enfermedad, la cual estará presente por mucho tiempo”, externó José De la Fuente.

Linchamientos latentes; la culpa sería del estado: académico

En ese sentido, Eliseo Trinidad Hernández, académico del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (Cecocise), reafirmó que, sin duda, los brotes de violencia contra las fumigaciones son generadas por la falta de información que la autoridad, ya sea municipal o del estado, no emitió en el momento y la forma adecuados.

Desde hace algunos años, evidenció, en Chiapas se ha adoptado la “cultura del linchamiento” principalmente por el tema de la impunidad, “empiezan con amenazas por medio de mantas o lonas donde dicen que lincharán al ratero, de ahí vienen las pedradas y los palazos, como lo que ocurrió en el Hospital de Las Margaritas hace unos días…”

Si esta inercia continúa, auguró que lo más seguro es que habrá más violencia y, por ende, se complicaría el panorama, pues tampoco se puede “incrustar” a la Guardia Nacional o a la policía estatal o a otra instancia de seguridad para que controle a los pueblos, pues eso generaría más enojo o resentimiento en los mismos.

Sin embargo, también externó que, a pesar de que el artículo 4º constitucional establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la salud a sus gobernados, cuando hay renuencia de un sector de la población, apuntó, lo ideal es no efectuar lo planeado.

Y digo eso porque se pone en riesgo a quienes llegan a esos municipios a fumigar, pues en cualquier momento los van a linchar, no va faltar quien azuce a la ‘plebe’, que les diga que están echando veneno, ¡y ahí sí nos vamos a lamentar! No se puede exponer así a un trabajador ya sea del sector Salud o de otra área

En caso de que alguien muera por ese tema, Eliseo Trinidad argumentó que el principal responsable será el gobierno del estado o municipal, pues incurriría en homicidio culposo, porque nunca emitió las indicaciones o la información necesaria del por qué se fumiga.

Si de algo está convencido, argumentó, es que más del 95 por ciento de los linchamientos ocurridos no solo en Chiapas, sino en el país, se trata de gente inocente, lo que es lo más grave.

Las autoridades, aclaró, pueden acercarse hasta en las zonas más difíciles en cuanto a cuestiones tecnológicas, “puede utilizar la radio comunitaria, por ejemplo, y explicar paso a paso en qué consiste la fumigación, qué es lo que están tirando, y dejarles en claro que son procesos necesarios porque se está en la etapa de reproducción del mosquito transmisor del dengue”.

Muchas dudas

Con base en la experiencia de Arana y De Fuentes, se “abren más dudas” con respecto a la coinfección viral: hay que hacer un estudio para saber cuáles son los remedios o yerbas u otras sustancias que utilizan para curarse de las enfermedades y, con base en ello, lanzar recomendaciones para evitar desgracias.

Imagínate si se siguen las recomendaciones que circulan en las redes sociales de tomar no sé cuántas aspirinas, con otras cosas… si tú tienes dengue, ¡olvídate, el desenlace lo más seguro es que sea fatal

Tras su conferencia de prensa de ayer miércoles, el secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, lo dejó en claro: “Vean que el dengue es un problema serio, y a lo mejor al rato tendremos defunciones, sobre todo porque el que está circulando es el hemorrágico, pero tenemos que fumigar”.