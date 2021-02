Si las mujeres se van a paro ¿quién me va a contestar las llamadas?, dice funcionario de Chihuahua

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y del Deporte de Chihuahua, Francisco Alonso Letayf, fue separado de su cargo luego de los comentarios misóginos que hizo sobre el paro nacional del nueve de marzo.

“¿Quién me va a contestar las llamadas? ¿Quién me va a pasar las llamadas? ¿Quién me va a revisar la agenda? Entonces sí me van a hacer falta”, dijo el ahora ex funcionario local.

Por estas declaraciones, la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos aclaró que en su administración no sería tolerado ningún caso de agresiones contra las mujeres, por lo que, a partir de hoy, Francisco Alonso Letayf ya no estará al frente de la dirección del Instituto.

“Como funcionarios, debemos tener congruencia entre nuestras acciones y nuestros dichos, no podemos hacer comentarios que atenten contra la dignidad de las personas. Como servidores públicos, debemos demostrar con nuestros actos que trabajamos para eliminar toda brecha de desigualdad, es necesario demostrar solidaridad, empatía y sensibilidad. La dignidad no puede ser objeto de bromas”, dijo la alcaldesa.

"¿Quién me va a revisar mi agenda? Sí me van a hacer falta... les dije: ¿No nos podremos encerrar en la oficina para que parezca que no vinieron?"

Pero no han sido las únicas declaraciones misóginas de funcionarios del país acerca del paro nacional.

"Deberían trabajar el doble"

Jesus Estrada Ferreriro, alcalde de Culiacán, Sinaloa, cuestionó el paro nacional de mujeres, programado para el próximo 9 de marzo, y consideró que la propuesta debería ser “trabajar doble”.

“¿Por qué en horas laborables?, ¿por qué no decimos ‘mejor vamos a trabajar doble para demostrar que queremos contribuir‘?, señaló el Presidente Municipal durante una entrevista en un programa de radio.

Jesus Estrada Ferreriro

El funcionario dijo no entender en qué contribuye no trabajar a erradicar la violencia contra las mujeres, pero que si alguien se lo explica y lo entiende, sería el “principal promotor” en que ni los hombres trabajen ese día.

"Deberán pagar con horas extras la ausencia"

El alcalde de San Nicolás de los Garza, Zeferino Salgado Almaguer, dijo hace unos días que, las mujeres que no asistan a sus labores deberán pagar con horas extras la ausencia.

El edil de extracción panista dice que está de acuerdo en apoyar las acciones de las mujeres, pero que hay trabajos como el de policía donde es esencial estén en su labor.

"Estoy muy de acuerdo en apoyarlas, este país las ha demeritado históricamente el trabajo de la mujer, nada más que piensen tantito las oficiales policías. Valoremos el valor y las acciones que hace la mujer".

Zeferino Salgado Almaguer

"Hay cosas que hacemos los varones y las mujeres, no hay por qué faltar a una labor que hacen los varones y las mujeres, pero hay cosas que son más de la mujer que den orden y ahí deberían ponernos el ejemplo y decir no lo voy a hacer", añadió.

Además dijo: "Sí estamos a favor de un movimiento nacional pero se tendrá que platicar con ellas, tal vez falten ese día y lo repongan con una horas extras dentro del mes, que se queden una horita más y ya pagan su día, pero sí hay que entender que hay reglas y todo".

El Paro Nacional será el próximo nueve de marzo, y una decena de empresas medios de comunicación, universidades e instituciones públicas se han sumado a este para dar solidaridad con las mujeres.