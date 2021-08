"Si la federación no nos apoya a atender la pandemia, el estado va a quebrar"

"Es urgente que el Gobierno federal destine una partida especial para poder operar esta tercera ola, si no, vamos a tener problemas fuertes, muy fuertes", dijo Jaime Rodríguez. Foto Facebook

MONTERREY.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón pidió a la Federación apoyos para hacer frente a la tercera ola de la Covid-19.

A través de sus redes sociales informó que en reunión virtual con la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero le pidió intervenga ante el Presidente para encontrar el apoyo.

"Es urgente que el Gobierno federal destine una partida especial para poder operar esta tercera ola, si no, vamos a tener problemas fuertes, muy fuertes".

Añadió que también se requiere ayuda por parte del Gobierno federal para operar los hospitales estatales covid que fueron construidos y habilitados para que los encabezara el personal militar, y que actualmente no están operando al cien por ciento por falta de médicos y enfermeras.

"Que el Ejército vuelva a tomar la responsabilidad de los tres hospitales que construimos precisamente para ello", pidió El Bronco.

El pasado miércoles, Rodríguez Calderón veto la nueva Ley de Educación en el estado aprobada por los diputados el pasado 20 de julio, el argumento principal –dijo- es económico ya que algunas de las disposiciones contempladas tendrían impacto en las finanzas estatales, lo que no se consideró por parte de los legisladores locales.

REALIZA CONSULTA CIUDADANA POR FB

Mientras grupos de padres de familia de escuelas privadas presionan para que el regreso a clases sea presencial, el gobernador de Nuevo León realiza una "consulta popular" a través de su cuenta de Facebook, donde según sus cuentas, la gran mayoría rechaza el retorno a las aulas por miedo al covid.

"Buen día. Ayer les pregunté a los padres de familia de Nuevo León si, ante el aumento de contagios, en esta tercera ola de covid-19, consideraban oportuno regresar a nuestros hijos a la escuela y la gran mayoría me dijo que no. Si aún no han participado, por favor, háganlo.

¿Creen que sea conveniente el regreso a clases presenciales? Los leo", interrogó en su Facebook Jaime Rodríguez Calderón.

De acuerdo al gobernador en más de 30 mil respuestas de las personas, va ganando el no.

En contrapartida, integrantes del colectivo "Abre Mi Escuela", anunciaron una manifestación por las calles de Monterrey el próximo domingo 8 de agosto.

Advierten que debido a que las autoridades no han cumplido ninguna de sus peticiones del regreso a clases presenciales, buscan una vía legal como otros estados de otros países, para poder abrir las aulas.

Hace un par de semanas, el propio gobernador y el titular de Salud, Manuel de la O Cavazos dijeron que no hay condiciones para regresar con seguridad a las aulas el día último de agosto para el siguiente ciclo escolar.

La situación se seguirá evaluando en tanto están autorizadas las clases presenciales con un aforo máximo del 30% en los niveles medio superior y superior.

Las universidades no han modificado la decisión de mantener clases en un sistema híbrido, como lo hicieron en parte del semestre pasado.

