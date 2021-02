“Si estamos muriendo por covid, porqué no morir en defensa del agua”

“Debido a que existe un conflicto social derivado del uso del agua en el Sistema de Enfriamiento, toda vez que existen grupos de agricultores que se sienten afectados por el volumen que dejara de descargarse en el río Cuautla proviene de la planta de tratamiento, y que mientras no se logre un acuerdo al respecto quedará pendiente el otorgamiento de permisos solicitados. Al momento no se han solventado las observaciones técnicas realizadas y persiste el conflicto social, por lo que la dirección técnica del Organismo Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua no ha emitido ningún permiso respecto al acueducto que llevaría agua de la planta de tratamiento hasta la central termoeléctrica de Huexca. En este sentido el acto reclamado no es cierto, toda vez que no se ha autorizado la construcción del acueducto