Si el presidente se mete en elecciones, también me meto: "El Bronco"

"Si el presidente se mete, me meto, es decir, yo hablé con el presidente y él tiene muy claro en decir que no se va a meter, quién sabe", advirtió el gobernador de NL

PESQUERÍA.- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", anhela campañas de propuestas, sin denostaciones, aunque advirtió: "si el presidente se mete en las elecciones, yo me meto".

También lee: Las cartas fuertes del PAN para la gubernatura de Sonora en 2021

"Si el presidente se mete, me meto (a apoyar candidatos en particular), es decir, yo hablé con el presidente y él tiene muy claro en decir que no se va a meter, quién sabe", dijo.

Interrogado nuevamente si cree que López Obrador se pueda meter a apoyar a alguien se concretó a decir: "pues no sé ¿tu le crees?".

Insistió en que no tiene interés por ningún perfil, y tampoco hay interés en particular o intervenir apoyando a tal o cuál persona.

Sobre los alcaldes con los que se reunió tras de que formaron un bloque, y los que, la mayoría de esos diez ediles dejaron sus partidos hace tiempo para estar ahora independientes destacó que están en su derecho de buscar otros cargos.

Ya no es mi asunto, es asunto de ellos y creo que ellos están tomando esa decisión, me la han compartido, creo que en su libertad ellos pretenden continuar el tema independiente y es bueno

"Obviamente ellos tienen posibilidades políticas, cualquier gente de la función pública tiene una posibilidad política, si lo logran o no es un trabajo que ellos tienen que hacer", refirió Jaime Rodríguez Calderón.

En cuanto al desarrollo del periodo electoral, Rodríguez Calderón adelantó que no ve moción por parte de quienes vayan a estar interesados en contender y pidió a todos que sean unas elecciones de propuestas y respeto entre los candidatos, que no se convierta en denostaciones y ataques personales entre ellos.