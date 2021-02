SEV suspende tiendas escolares; bajo la mira 110 mdp

Xalapa, Veracruz (La Silla Rota).-El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, anunció la suspensión de las convocatorias de Servicio de Venta de Alimentos y Bebidas en Planteles Educativos en los niveles Básico y Medio Superior.

Puedes leer: Renuncia subsecretario de egresos en Veracruz, tras anomalías en licitaciones

Lo anterior al detectar que casi 110 millones de pesos de ganancias de las cooperativas escolares, que debieron ser aplicadas en mejoras de los planteles educativos, no fueron empleados para dicho fin.

El funcionario estatal dijo que tal irregularidad fue detectada en 2 mil 796 tiendas escolares registradas; en 860 no se ha reportado en qué gastaron los recursos obtenidos, mientras que en 2 mil 936 no han transparentado recursos y no se tiene conocimiento ni información alguna.

Por esta razón, según el titular de la SEV, mandarán a rendir cuentas a los directores de las escuelas secundarias, telesecundarias, preparatorias y telebachilleratos que se encuentran en la lista, para que informen, transparenten y entreguen cuentas.

“Al buscar información sobre los ingresos obtenidos y su aplicación, nos encontramos que no hay registros en algunos casos de ningún tipo, y en otros simplemente de que no los han aplicado en mejoras de las escuelas”.

Adelantó que la dependencia realizará una revisión de los subsistemas de Educación Básica (secundarias técnicas, estatales, telesecundarias y secundarias generales), así como de nivel Bachillerato.

Agregó que una vez que concluya el proceso de revisión de las cooperativas de las tiendas escolares, la Dirección Jurídica de la SEV determinará cuáles serían los posibles procedimientos legales.





kach