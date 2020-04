Ser pepenador en medio de una pandemia en Puebla

Puebla, Pue.- El kilo de cartón bajó de dos a un peso; el de aluminio de 15 a 10 pesos y el bote chilero ahora está a peso, dice Honorina Cruz Martínez sin dejar de amarrar material reciclable en el diablito que lleva por las calles de la ciudad de Puebla, donde se generan mil 700 toneladas diarias de basura, 51 mil toneladas al mes, 612 mil toneladas al año.

A los 14 años de edad dejó su comunidad náhuatl en Cuetzalan, municipio de la Sierra Norte de Puebla, y ahora como cientos de pepenadores en esta ciudad de más de un millón 576 mil 259 habitantes, es una de las víctimas invisibles de la pandemia del coronavirus: sus cuatro hijos de 6, 10, 8 y 14 años de edad dependen de la pepena y del salario de su esposo, quien después de su jornada como albañil la acompaña a recolectar material reciclable que luego venden.

"El coronavirus no me da miedo. Si me enfermo, pues ya no vengo, pero no le voy a echar la culpa al reciclado. Este es trabajo, si no lo hacemos ¿qué vamos a comer? A mí me da lástima que la gente que pasan en la tele dice que no tiene para comer. Yo tengo a mi mamá que está en Cuetzalan y a mis hermanos", asegura mientras palpa con sus pequeñas manos las innumerables bolsas llenas de basura.

La jornada de Honorina Cruz comienza a las 18 horas después de caminar una hora desde la vivienda que renta en 1,500 pesos en Lomas de Zavaleta hasta la zona en donde pepena. Cuando se apura termina de las 21 horas y caminando regresa a su casa a la que llega sesenta minutos antes de la media noche para cambiarse de ropa y lavarse "las manos con jabón y cloro (...) a veces nos regalan algo, pero no comemos nada hasta que llegamos a casa y nos lavamos bien, porque la basura siempre es sucia".

Afirma que recorre nada más tres calles "y ya me voy, aunque antes paso a una tienda donde me dan reciclado de hule". La acompañan su hija de 10 años de edad y su perro Oso "que era de mi comadre, pero no le da ni croquetas; entonces, es un animal y si lo tratas bien, si lo acaricias, le das cariño, pues sí se haya contigo". Oso tiene como tres años con ella en la pepena, y "ahorita está tranquilo, pero cuando se pone grosero lo regaño".

Con una sonrisa que revela todo menos auto conmiseración dice que "caminamos un montón, pero hace falta caminar. Cuando viene mi marido nos separamos en las calles; a veces encontramos a otros pepenadores, pero nos saludamos y ya, no tiene caso que estemos peleando. Muchos vienen de Loma Bella y no sé de qué otros lados".

En la pepena puede sacar entre 600 o 700 pesos y en un mal día, 400, dice mientras se frota sus pequeñas manos y recuerda que "hoy se me olvidaron los guantes, pero no nos hemos enfermado, sólo la gripa, y cuando pasa me voy con el doctor".

Además de que bajaron los precios a los que le compraban el material que recolecta, también les pega el alza en el precio del huevo que "ya está a cincuenta..., me conviene mejor un medio kilo de pechuga. ¿A cómo es el kilo de pollo? El huevo tenemos que consumirlo aunque sea caro, porque hace falta", dice como pensando en voz alta mientras aplasta con sus pies unas botellas de coca cola.

Hasta antes de que apareciera el coronavirus en Puebla, Honorina iba a limpiar una casa donde la señora le pagaba 200 pesos por día; pero ya no le ha hablado "porque si no hay dinero con qué me va a pagar; se encerró en su casa la patrona y no hay trabajo". No pierde el ánimo, aunque tiene gastos fuertes: "los hijos entran a clase el 30 de abril y sí me afecta porque pago a la semana 73 pesos por el kínder; de un mes casi pagué 292 pesos, y como la maestra no es del gobierno vaya o no el niño hay que pagar".

La competencia en las calles es dura. A Puebla viene mucha gente "de San Pablo del Monte con triciclo y traen camiones. Yo no. Aquí en la zona me gusta porque pasan las patrullas, si alguien quiere abusar, pues llamo a la patrulla". De lo que ganan tienen que darle 10 pesos por semana a un tal Carlos Mora que es quien se encarga de tramitarles un permiso en el ayuntamiento para que puedan salir a trabajar; con el permiso los vecinos y ellos mismos están tranquilos porque es una especie de certificación de que ellos no rompen las bolsas ni riegan la basura en las calles: "me ha pasado que salió una señora y me reclama porqué se rompen las bolsas, y yo no fui (...) Mora hace juntas cada ocho días los jueves y ahí nos dicen que no rompamos las bolsas, que trabajemos bien porque hay gente que pasa en triciclos, se hace pasar por pepenador y se lleva llantas de los coches".

Desde que apareció el coronavirus los pepenadores, al menos los que trabajan junto con Honorina, no han cambiado nada en sus rutinas; siguen los mismos cuidados de siempre, porque "casi nomás estamos en casa, y salimos en la tardecita". Afirma que "entre nosotros ni mencionamos el coronavirus, (porque) si es trabajar, vamos a trabajar".

Antes de despedirse para pasar a un puesto donde venden tostadas, memelas, pelonas, chalupas y hasta esquites, Honorina se recarga sobre el montón de cartón amarrado a su diablito y regresa la pregunta con un dejo de picardía: "¿Y a ti sí te da miedo el coronavirus?"