"Ser padrecista no es pecado, sino ser padrecista rata": delegado de AMLO en Sonora

La apertura a ex funcionarios padrecistas, es decir, colaboradores del exgobernador Guillermo Padrés Elías en el gobierno federal de Morena en Sonora, no representa una amenaza en cuanto a posibles actos de corrupción dentro de la nueva administración pública que se establecerá en la entidad, ya que según Jorge Taddei Bringas “Ser padrecista no es pecado, pecado es ser padrecista rata”.

El delegado de Bienestar Social en Sonora dijo que, sin importar partidos políticos, relación parental con gobernadores y ediles, el Gobierno federal no se meterá en los asuntos de los gobiernos estatales, municipales ni de los congresos ya que se respetará la labor de cada representante del gobierno de Morena y otros partidos políticos, pues la instrucción es trabajar en conjunto por la transformación de México expresó.

Estos estados se pintarán de blanco por la tercera tormenta invernal

Lo anterior, es respecto al descontento social vertido en redes sociales por la presencia de ex funcionarios panistas en delegaciones y áreas del nuevo gobierno de Morena en Sonora

En el primer acercamiento con medios de comunicación en el que, se explica la mecánica de trabajo del gobierno de AMLO por emprenderse en dicha entidad fronteriza respondió que, en el caso los estados y de Sonora hubo una negociación para la 4ta transformación del país y evitar la corrupción en el quehacer de las dependencias y la entrega de apoyos sociales.

“No nos vamos a meter con las cuestiones del congreso del estado, no nos vamos a meter con las cuestiones de los municipios mientras no sea para apoyarlos para fortalecer el desarrollo de los municipios y los estados”.

Por lo que, no es considerado pecado dijo, el haber sido padrecista expresó, pero que recibirán denuncias si estas se encuentran sustentadas.

“No es pecado haber sido padrecistas, pecado es haber sido padrecistas ratas”.

Respecto al resto de los temas sociales que tienen que ver con la erradicación de violencia contra las mujeres entre otro dijo que, habrá redefinición de los programas como parte del replanteamiento de la administración pública federal y se colocará cada tema dependiendo de su rubro.

Entrega de apoyos a adultos mayores será retroactivo al 1 de enero

Aún cuando no hay fecha para concluir el censo de inscripción de adultos mayores a los programas de Bienestar Social del gobierno federal, el apoyo será reatroactivo a partir del 1 de enero para todos los beneficiarios afirmó, Jorge Taddei Bringas.

El delegado de Bienestar Social en Sonora dijo que, los adultos mayores que ya están inscritos en los programas sociales, van a continuar con el apoyo y que las personas encargadas de ir casa por casa para registrar a los beneficiarios, van identificados con chalecos rotulados del gobierno federal y de la misma forma se trabaja en las preparatorias para el apoyo de becar y jóvenes de escasos recursos que no cuenten con empleo.



En los próximos días comentó que, seguirá la reorganización de las delegaciones en Sonora para hacer una evaluación del estado en que las dejan y saldrá de manera paulatina personal de confianza, quedando en sus puestos los empleados de base.

“Como estamos iniciando un nuevo modelo de gobierno, en la propia reforma de la ley orgánica se plantea un transitorio de 180 días para evaluar por eso es muy importante el proceso de entrega- recepción, vamos a hacer la evaluación de cada Secretaría y vamos a proponer algunas modificaciones a efectos de reducir el presupuesto”.

Taddei Bringas anunció que, luego de su nombramiento oficial como delegado de Bienestar en el estado el pasado lunes, se retira de las mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y toma el cargo de Secretario Técnico en temas de seguridad estatal, Rafael Acuña Griego y su función específica será la de asegurarse que los apoyos lleguen a la población y no haya corrupción.

“Falta reglamentar la ley, va a llevar tiempo”

La gente de confianza que labora actualmente en las delegaciones, saldrá en los próximos días sale y se va a respetar la gente de base como en cada cambio de gobierno.

Hasta el momento destacó que, todos los delegados ya presentaron su renuncia, pero desconoce la fecha en la que serán nombrados los nuevos titulares.

A la fecha en Sonora únicamente de ha dado tres nombramientos oficiales, el de la Procuraduría General de la República a a cargo de Pavel Núñez, en la Procuraduría Federal del Consumidor recién tomo posesión Fausto Eduardo Vázquez Castelló y en la Secretaría de Bienestar Social, antes Sedesol, Jorge Taddei Bringas.

El delegado del gobierno federal en Sonora reiteró que, la Sagarpa se instalará en Ciudad Obregón, sin embargo, aún se encuentran en periodo de entrega-recepción al igual que todas las dependencias federales a fin de llevar a cabo una evaluación del estado en el que dejan sus antiguos titulares estas instancias y hacer reasignación de funciones y cambios legales de administración pública.

mvf