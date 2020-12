Sepultan a Joselyn, víctima de desaparición y feminicidio en Oaxaca

OAXACA.- Entonando Canción Sin Miedo y con la exigencia de ¡Justicia!, fue despedida Joselyn Vargas Ortiz, víctima de desaparición y feminicidio en Huajuapan de León.

La letra de la cantautora Vivir Quintana, vuelta un ícono de la lucha feminista en México, resonó con fuerza, durante el funeral homenaje en memoria de la joven psicóloga. "Joselyn hermana, aquí esta tu manada", expresaron las mujeres que se dieron cita al funeral y que ha acompañado, en volanteos o marchas, la exigencia de justicia.

Joselyn fue desaparecida el 23 de septiembre de 2018 y sus restos entregados el pasado 11 de diciembre de 2020, dos años tres meses después de que la desaparecieron y un año siete meses después de que sus restos fueran encontrados. Durante todo ese tiempo, la familia mantuvo la esperanza de hallarla con vida.

A través de su cuenta en Facebook, la madre de Joselyn replicó los mensajes de despedida dedicados a su hija, así como imágenes del funeral a manera de que este caso no quede en la impunidad.

En la misma cuenta ha compartido las omisiones que la Fiscalía de Oaxaca cometió por el caso, pues el presunto feminicida aún no recibe condena.

En su misma red social replicó lo siguiente que resume parte de la vida de Joselyn antes de ser desaparecida y los prejuicios con los que se topó tras lo anterior.

"Hoy 11 de diciembre del año 2020, He regresado a casa. Hola.. Soy Joseph... Tengo 24 años. Y estoy por graduarme... Licenciada en psicología. Por fin después de tanto esfuerzo... Puedo decir que he alcanzado mi meta y me siento la joven más feliz del mundo... Puedo ver las miradas llenas de orgullo de mi madre y mi hermano, mis amigos y quienes siempre estuvieron ahí... ¡Estoy tan nerviosa! El vestido que tanto tarde en escoger porque tendría que ser algo ideal para esta ocasión especial, las fotos, mis amigos, mis compañeros.... ¿Mi hermano? ¿Mi madre?... ¿De repente que pasó? No sé. Solo recuerdo que era un 28 de agosto del año 2018 cuando caminaba a oscuras por la calle... Entre en pánico y no supe más de mi..."

"Todo se tornó oscuro... Mamá te juro que quería llegar a casa... Sé que la gente ha dicho que fue mi culpa, que me fui de fiesta, que me lo merecía ... No les creas.... Quería regresar a casa... Juro que quería regresar a casa..."

"Aquí todo es tan frío, tan sólido... Solo quería llegar a casa, verlos, abrazarlos.... Y... No sé... Solo quiero que sepan que nunca quise dejarlos... Que me faltó decirles "Gracias" y los "Te Amo"... Perdónenme... No me dio tiempo... Pero quiero que sepan que desde donde pude estar vi que nunca dejaron de buscarme... Que movieron Cielo, Mar y Tierra.... Y hoy... Hoy estoy aquí, en casa... Te extrañaba mamá, extrañaba todo esto... Solo vine a despedirme... Gracias x encontrarme... Y quiero que estén tranquilos porque por fin puedo descansar... Y aquí los voy a esperar.... ¡¡¡Los amo!!! Gracias x todo. Lo digo yo, porque Joseph ya no puede".