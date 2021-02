Sentencian a "El Chema", quien estranguló a su novia por no querer abortar

PUEBLA (La Silla Rota).- Después de 3 años y cinco meses de juicio, este miércoles el juez Francisco Javier Martínez Castillo sentenció a José María, alias El Chema, a cumplir una sentencia de 16 años y 6 meses por los delitos de homicidio y aborto, bajo el proceso penal 374/2015.

Frente a su hijo de ocho años, hombre machetea a su esposa en Puebla

El 25 de agosto de 2015, Paulina Camargo desapareció tras reunirse con José María Sosa para acudir a una cita con el ginecólogo; estaba embarazada y tenía 18 semanas de gestación.

El veracruzano fue la última persona que estuvo con ella en la fecha referida, el último día que su familia la vio. A partir de ese momento, aunque las autoridades la buscaron en diferentes espacios, porque Chema declaró donde tiró sus restos, éstos nunca fueron localizados en el relleno sanitario de Chiltepec.

El sentenciado en su primera confesión dijo que estranguló a Paulina Camargo cuando discutían en su departamento, porque se negó a abortar. Y describió que colocó el cuerpo de Paulina Carmargo en bolsas de basura y las depositó en un contenedor, retirado por el servicio de limpia al basurero municipal.

El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal, durante el proceso, le concedió un amparo al ex novio y padre del hijo que esperaba Paulina Camargo cuando desapareció. Por unanimidad de los tres magistrados, le concedieron el amparo al ex estudiante de Mecatrónica de la Universidad Valle de México; consideraron que el juez de la causa no acreditó el delito e incurrió en inconsistencias al reclasificarlo en varias ocasiones.

Inicialmente la FGE le imputó los delitos de homicidio doloso y aborto, pero al no encontrar nunca el cuerpo, reclasificaron.

La mamá de Paulina, María Rocío del Carmen Limón, declaró en varias ocasiones su preocupación por errores e inconsistencias en la carpeta de investigación elaborada por la Fiscalía General del Estado.

Asaltan y matan a universitaria en Puebla; deja dos hijos

A través de varios amparos, el acusado logró anular pruebas en su contra como la confesión expresa de Sosa Álvarez, la mancha hemática en su casa que lo vinculaba con el asesinato de la víctima y el vídeo en el que se ve como estaban juntos antes de la desaparición de Paulina.

Luis Alberto Sosa Álvarez, papá de José María, recurrirá a la apelación de la sentencia ante un magistrado federal, al argumentar que su hijo fue sentenciado aunque no han encontrado el cadáver de Paulina Camargo.