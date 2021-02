Sentencian a 3 años de cárcel a Alejandro Gutiérrez

CHIHUAHUA, Chihuahua.- Tras ser encontrado culpable por el delito de peculado por el desvío de más de 1.7 millones de pesos del erario de Chihuahua para campañas electorales, un Tribunal de Enjuiciamiento en Chihuahua sentenció a tres años de cárcel al exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez.

Aunque a dicha condena se le restarán los ocho meses que Gutiérrez estuvo detenido en el Centro de Reinserción Social de Aquiles Serdán, mientras el resto del tiempo establecido lo pasará en libertad condicional.

El pasado 6 de mayo, las juezas Juana Gabriela Córdova y Hortensia García Rodríguez encontraron culpable al ex priista a causa de simular la “prestación de servicios” por medio de las empresas Jet Combustibles S.A. de C. V. y Promotora de Señalamiento Integral S.A. de C. V. Los desvíos de recursos por los que se le acusaba están calculados en 1 millón 740 mil pesos, y se registraron entre el 20 y 23 de diciembre de 2015, cuando éste solicitó un préstamo al gobierno de César Duarte por 2 millones de pesos que fueron transferidos a empresas de “conocidos”.

Leer también: César Duarte dio fármacos falsos a pacientes con Cáncer: Javier Corral

“Se condena a Alejandro Gutiérrez por el delito de peculado por hechos ocurridos del 20 al 23 de diciembre de 2015 con una pena de 3 años de prisión y al pago de 35 mil 50 pesos en concepto de multa; se concede el beneficio de la condena condicional y se absuelve por reparación del daño”, dio a conocer una de las juezas.

El juicio contra el exsecretario general comenzó el pasado 2 de mayo, día en el que se le acusó de simular, en coordinación con otros excolaboradores, la contratación de servicios, facturar y realizar pagos con dinero público por medio de las dos mencionadas empresas.

Como parte del fraude, Gutiérrez Gutiérrez facilitó las facturas de las empresas de su propiedad y las presentó el 22 de diciembre de 2015; la primera por 904 mil pesos, por concepto de servicio de mantenimiento general de edificios, mediante un contrato entre la empresa Promotora de Señalamiento Integral y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La segunda, por 835 mil 520 pesos, incluyendo el traslado aéreo del personal, y firmada entre la empresa Jet Combustibles y la SHCP. Dichos pagos se llevaron a cabo a la cuenta personal de Alejandro Gutiérrez el 23 de diciembre del mismo año.

Dado que los servicios no fueron prestados y solamente se simuló la contratación para justificar la salida del dinero, las acciones constituyen el delito de peculado agravado.

Con información de Proceso

ndm