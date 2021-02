"Señor presidente, vivo un infierno, soy un preso político": Guillermo Padrés

El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías envió un mensaje a las autoridades judiciales y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga en su caso.

Desde el reclusorio oriente, donde lleva detenido desde hace dos años, el exmandatario panista envió un mensaje vía audio, el cual fue difundido en la cuenta de twitter del periodista Ciro Gómez Leyva.

Juez otorga libertad bajo fianza a Guillermo Padrés

“Señor presidente, después de dos años de estar privado de mi libertad, de ser reprimido y amenazado he decidido alzar la voz por primera vez, lo hago ahora que ya se fue el viejo gobierno represor y corrupto”, se escucha a Padrés Elías.

El exgobernador sonorense afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto inició una persecución en su contra y dijo ser un preso político.

Además, lamentó que el sistema judicial esté amañado con “jueces perversos” que están violentando sus derechos a no otorgarle la libertad condicional que ya le fue concedida.

“Es una flagrante violación a mis derechos, lo que me están haciendo, me niegan mi derecho a la libertad, viola los derechos humanos y están causando graves daños a mi persona y a mi familia. Le pido señor Presidente que me ayude y que acabe con este sistema represor que me tiene como preso político en esta prisión”, dijo.

Recordó que él se entregó de manera voluntaria el 10 de noviembre de 2016 y a cambio lo encerraron a él y a su hijo mayor, Guillermo Padrés Dagnino, quien estuvo preso en el penal del altiplano por nueve meses.

Este sábado, también su hijo envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir que intervenga en el caso de su padre, a quien, a pesar de haber presentado una garantía con una propiedad de Diego Fernández de Ceballo, no lo han dejado salir para llevar su proceso en libertad.

Hasta el momento, el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano no se ha pronunciado.

#ÚLTIMAHORA Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, nos hace llegar este mensaje en el que pide la ayuda del presidente López Obrador https://t.co/J6mvJFpUb6 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 23 de diciembre de 2018

mvf