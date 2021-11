Senadora de Movimiento Ciudadano da positivo a covid en cumbre COP26

Monterrey - La senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, dio positivo covid-19 en la Cumbre de Glasgow.

La legisladora participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), que se celebra en Escocia.

La senadora se sometió el viernes a la prueba de coronavirus y resultó positiva, sin embargo, se encuentra estable de salud y permanece aislada en Glasgow, Escocia.

Kempis, que lleva una semana en aquel país, no es la primera participante en la COP26 que se contagia de covid-19.

La senadora de Nuevo León buscó la dirigencia de su partido MC en la entidad, pero el grupo que ostenta el poder al interior llevó al liderazgo a uno de sus incondicionales.

"Me encantaría, es un proyecto en el que estoy convencida, en el que creo, en el que he participado y que, por supuesto, me considero una demócrata y lo que más quiero es que cualquier persona que esté en su derecho legítimo de participar para buscar una dirigencia, esté también",dijo en julio pasado cuando deseaba que una mujer dirigiera su partido.

Kempis se afilió a Movimiento Ciudadano en 2018 cuando fue candidata al Senado por ese partido para alcanzar la curul.