Semana de terror en Jalisco; tres balaceras y un funcionario asesinado

GUADALAJARA.- Los pobladores de Tonalá, Lagos de Moreno, Jocotepec y Tamazula de Gordiano vivieron momentos de terror por constantes enfrentamientos entre criminales.

El último caso ocurrió en el municipio de Tamazula de Gordiano donde se reportaron balaceras en las delegaciones de Contla, La Garita y El Veladero y dos camiones de carga y un automóvil fueron incendiados.

Además, en Lagos de Moreno otro tiroteo se reportó en la delegación de Betulia perteneciente al municipio de Lagos de Moreno, donde sujetos armados atacaron un convoy de militares donde un elemento resultó lesionado.

Mientras que, en Jocotepec dos policías municipales murieron al ser atacados a balazos cuando atendían un choque automovilístico sobre la carretera libre Guadalajara- Morelia, en la región Ciénega.

Pero también en el municipio de Tonalá ubicado dentro de la zona metropolitana de Guadalajara fue acribillado Luis Fernando Ayala Morales, quien era agente del Ministerio Público adscrito al área de detenidos, cuando acudió a la escuela para recoger a sus hijos en el fraccionamiento La Providencia.

Sin embargo, este caso causó temor entre los estudiantes ya que los disparos fueron dirigidos al patio central, donde estaban una gran cantidad de niños y adolescentes.

Si tenemos miedo nos sentimos muy tristes y traumados porque fue una experiencia muy triste ¿les tocó escuchar los balazos? si los balazos y también vimos y nos dijeron que corriéramos, que nos agacháramos, yo también tuve mucho miedo porque sentí que me iban a dar un balazo" esto dijeron los adolescentes entrevistados por La Silla Rota

Pero también las madres de familia mostraron su preocupación porque la violencia los alcanzó y piden una mejor estrategia de seguridad a los gobiernos municipales, estatales y el federal.

#ALMOMENTO | Frente a su familia y afuera de una escuela, fue asesinado de varios disparos, Luis Fernando Ayala Morales, un agente del Ministerio Público perteneciente a la Fiscalía de #Jalisco; el elemento se encontraba en su día de descanso. pic.twitter.com/QRMQ2mEpNC — Azucena Uresti (@azucenau) March 9, 2022

"Estoy muy consternada dolida, porque esto duele estamos hablando de una situación en donde no es lo mismo verlo a vivirlo no me toco esa situación ya que vine por mi hijo un poquito antes pero duele, porque uno es empático con los padres que estuvieron aquí, con los maestros y alumnos, nos hace cimbrar una realidad muy diferente, en donde tomas esta conciencia de la violencia que estamos viviendo" relato la señora Lendy Esparza.

Pero también la señora Guadalupe dijo lo siguiente:

Sí y tener más seguridad a nivel municipio estado a nivel república mexicana, estamos hablando que estamos en una actualidad con un sistema en donde falta seguridad a nivel nacional, creo que es muy impactante saber que los niños vivieron esto y te duele como explicarle al niño que es algo que se ve en las noticias y que ellos lo vivieron y un cuidado aquí, definitivamente seguridad en las escuelas y para todos

Ante la ola de violencia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramirez, explicó que se están llevando a cabo operativos especiales en coordinación con la Policía Estatal, La Guardia Nacional y Ejército para incrementar la vigilancia en los cuatro municipios afectados.

"Vamos a estar muy atentos, pero también es importante mandar un mensaje de tranquilidad a la población, no ha habido una afectación directa contra civiles, no hay riesgo de tener que suspender clases, no hay autoridad municipal que tenga la facultad de convocar o suspender actividades hay que seguir adelante no podemos caer en el pánico y el miedo".

La inseguridad y las ejecuciones se derivan entre la pelea que llevan los Carteles de Jalisco Nueva Generación con El Cártel de Sinaloa, denominada (Cártel Nueva Plaza) en la capital jalisciense y con Carteles Unidos de Michoacán en la región sur.

rst